Небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 17 октября

Осадки ожидаются по всему региону

17 октября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжается дождливая неделя. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. Небольшие дожди.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. Утром дожди.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.