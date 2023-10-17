Небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 17 октября
Осадки ожидаются по всему региону
17 октября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае продолжается дождливая неделя. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. Небольшие дожди.
Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. Утром дожди.
Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.
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