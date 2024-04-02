Небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 2 апреля

В утренние часы местами туман

02 апреля 2024, 06:01, ИА Амител

Весна / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Местами до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом в крае ожидается от +3 до +8 градусов. В отдельных районах небольшой дождь. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +6 до +8 градусов. Во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.