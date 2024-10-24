Небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае днем 24 октября

Воздух прогреется до +11 градусов

24 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Капли дождя на опавшем листе / Фото: unsplash.com / Tijana Drndarski

От +6 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 октября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, весь день будут идти небольшие дожди.

Ветер будет дуть юго-западный, 6-11 м/с. Местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле термометры покажут от +6 до +8 градусов. Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, от 6 до 11 м/с.