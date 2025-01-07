Небольшое похолодание пришло на Алтай на Рождество

При этом температура будет комфортной

07 января 2025, 10:40, ИА Амител

Зима в городе Барнауле / Фото: amic.ru

Небольшой мороз и местами снег прогнозируют в Алтайском крае 7 января на Рождество, сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно данным на сайте ЦГМС, дневная температура составит -1…-6 градусов, местами – до -11. Преимущественно без осадков, местами по северо-западу возможен небольшой снег. На некоторых участках дорог гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле днем -5…-7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.