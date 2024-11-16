Небольшое потепление. О погоде в Алтайском крае 16 ноября

В отдельных районах небольшой снег, слабые метели

16 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет, снег / Фото: unsplash.com / Kyra Kleijnen

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае днем 16 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшой снег, слабые метели. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от -1 до -3 градусов. В начале дня небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.