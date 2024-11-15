Небольшое потепление ожидается в Алтайском крае на выходных

При этом в ночь на воскресенье синоптики прогнозируют сильный холод

15 ноября 2024, 20:55, ИА Амител

Снежинка / Фото: unsplash.com / Aaron Burden

На выходные, 16 и 17 ноября, в Алтайский край придет небольшое потепление. Согласно прогнозу регионального ЦГМС, 17 ноября воздух прогреется до +2 градусов.

Так, 16 ноября в Алтайском крае может пройти небольшой снег, ожидаются слабые метели. Ночью температура воздуха опустится до -13 градусов, а днем потеплеет до 0...+5 градусов. Ветер юго-западный, до 14 м/с.

17 ноября также будет ветреным. Несмотря на похолодание ночью до -17 градусов, днем потеплеет до -3...+2 градусов.

В Барнауле в эти дни сильного ветра не будет. Средняя дневная температура будет от -1 до -3 градусов. Гололед сохранится.