Небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 22 мая
Осадки ожидаются в некоторых районах
22 мая 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае новая рабочая неделя начнётся с дождей. Но не везде.
Как рассказали в региональном Гидрометцентре, температура воздуха по краю составит от +21 до +26 градусов. Местами ожидается небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметок +22...+24 градуса. Осадков не ожидается.
Ветер северный, 4-9 метров в секунду.
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