Небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 22 мая

Осадки ожидаются в некоторых районах

22 мая 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае новая рабочая неделя начнётся с дождей. Но не везде.

Как рассказали в региональном Гидрометцентре, температура воздуха по краю составит от +21 до +26 градусов. Местами ожидается небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметок +22...+24 градуса. Осадков не ожидается.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду.