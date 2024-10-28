Небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 28 октября

Местами ожидается порывистый ветер

28 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Капли дождя / Фото: pxhere.com/ru/photo/92

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +6 до +11 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по западу умеренные дожди.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов. В конце дня небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.