Небольшой минус и снег. О погоде в Алтайском крае 14 октября

На дорогах гололед

14 октября 2024, 06:05, ИА Амител

Деревья в снегу / Фото: pxhere.com/ru/photo/1254710

В Алтайском крае местами продолжатся снегопады. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от -2 до +3 градусов. Преимущественно без осадков, местами по юго-востоку небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Преимущественно без осадков, гололедные явления. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду.