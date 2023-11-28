Небольшой минус. О погоде в Алтайском крае 28 ноября

Водителей предупреждают о гололедице

28 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Температура воздуха в Алтайском крае постепенно начинает понижаться. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По краю столбики термометров покажут 0...-5 градусов, местами по югу до +5. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.