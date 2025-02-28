Небольшой снег и +2. О погоде в Алтайском крае в последний день зимы

Дороги местами скует гололедица

28 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Сосульки. Потепление / Фото: amic.ru

В последний день зимы, 28 февраля, в Алтайский край местами придет плюсовая температура. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -4...-9 градусов, однако местами воздух прогреется до +2 градусов. Пойдет небольшой снег, дороги местами скует гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -4...-6 градусов. Также ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с.