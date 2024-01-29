Небольшой снег и небольшой минус. О погоде в Алтайском крае 29 января

В некоторых районах края будет почти весенняя температура

29 января 2024, 06:01, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1010135

В Алтайском крае новая рабочая неделя начнется с небольшого снега. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону столбики термометров покажут -10...-15 градусов, местами по востоку и в предгорьях – до -5 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег. В утренние часы местами возможна изморозь. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит -10...-12 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.