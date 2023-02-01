Небольшой снег, местами -2. О погоде в Алтайском крае 1 февраля

В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с

01 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -2 до -7 градусов ожидается по югу Алтайского края днём 1 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в целом температура составит от -10 до -15 градусов.

Местами по югу небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле от -10 до -12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.