Неделю Алтайского спорта открыли на выставке "Россия"

В первый день на стенде работает Федерация кикбоксинга региона

26 марта 2024, 09:50, ИА Амител

Фото; пресс-служба правительства Алтайского края

На выставке Россия на ВДНХ начинается неделя алтайского спорта. Об этом сообщили в региональном правительстве.

26 марта на стенде будет работать Федерация кикбоксинга региона. Спортивная неделя продлится шесть дней.

"В программе Дня кикбоксинга: знакомство с историей Федерации кикбоксинга Алтайского края, демонстрация видеоматериалов, показательные выступления в спортивных дисциплинах: поинтфайтинг, лайт-контакт, сольные композиции, фулл-контакт, К1, лоу-кик", - сказано в сообщении.

Посетители смогут проверить силу удара на тренажере-динамометре, угоститься дарами Алтая.