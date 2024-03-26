Неделю Алтайского спорта открыли на выставке "Россия"
В первый день на стенде работает Федерация кикбоксинга региона
26 марта 2024, 09:50, ИА Амител
Фото; пресс-служба правительства Алтайского края
На выставке Россия на ВДНХ начинается неделя алтайского спорта. Об этом сообщили в региональном правительстве.
26 марта на стенде будет работать Федерация кикбоксинга региона. Спортивная неделя продлится шесть дней.
"В программе Дня кикбоксинга: знакомство с историей Федерации кикбоксинга Алтайского края, демонстрация видеоматериалов, показательные выступления в спортивных дисциплинах: поинтфайтинг, лайт-контакт, сольные композиции, фулл-контакт, К1, лоу-кик", - сказано в сообщении.
Посетители смогут проверить силу удара на тренажере-динамометре, угоститься дарами Алтая.
11:11:51 26-03-2024
Это олимпийский вид спорта?