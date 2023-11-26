Недостоверная информация о смерти полицейского Дерека Шовина появилась в СМИ

Источником сообщения о его гибели стал аккаунт в социальных сетях

26 ноября 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В СМИ распространилась информация о том, что умер полицейский Дерек Шовин, который отбывал срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Однако американские издания эти сообщения опровергают.

Изначально источником информации стал аккаунт в социальных сетях, откуда новость разобрали российские СМИ и телеграм-каналы.

Ранее сообщалось, что Шовина ударили ножом в тюрьме, где он отбывает наказание. После этого экс-полицейского отправили в больницу.

При этом ряд американских СМИ отмечают, что состояние Шовина остается стабильным. Полицейский жив, а сведения о его смерти не соответствуют действительности.

Напомним, что из-за инцидента с Джорджем Флойдом в США прошли массовые акции протеста под лозунгом Blaсk Lives Matter (Жизни чернокожих важны. – Прим. ред.).