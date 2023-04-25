Недостроенный двухэтажный многоквартирник продают с торгов в Барнауле

Лот уже несколько раз выставляли на реализацию, но желающих его купить не нашлось

25 апреля 2023, 10:25, ИА Амител

Недострой на ул. Цеховой, 22, в 2010 году / Фото: Яндекс Карты