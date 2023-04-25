Недостроенный двухэтажный многоквартирник продают с торгов в Барнауле
Лот уже несколько раз выставляли на реализацию, но желающих его купить не нашлось
25 апреля 2023, 10:25, ИА Амител
На ВРЗ в Барнауле выставили на продажу дом-долгострой. Он расположен на ул. Цеховая, 22 и возведён более 13 лет назад. Объект построен из кирпича и готов на 95%, следует из документации к торгам. А продают недвижимость в рамках реализации имущества должника.
Участок, на котором возведён дом-долгострой, сейчас заброшен: на нём растут деревья и кустарники, скрывающие строение от глаз прохожих. Также территория обнесена высоким бетонным забором. Площадь недостроя составляет 363 квадратных метра. Первый этаж построен из красного кирпича, второй – из силикатного.
В документации к торгам указано, что собственником объекта является компания "Цеховая, 22". Руководителем фирмы значится Ирина Родионов, а учредители – Анастасия Бондаренко и Николай Кулисиди.
У продаваемого лота есть обременения: это ипотека, запрет на регистрацию и ограничения прав на земельный участок. Будущий собственник объекта перед покупкой должен самостоятельно провести его осмотр, указано в документации.
Аукцион назначен на 15 мая 2023 года. Начальная цена лота – 11,5 млн рублей.
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