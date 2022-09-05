16-этажный дом планируют построить в посёлке Южном на заброшенном участке

Проект ЖК на ул. Герцена, 17 / Фото: ООО «Строитель»

16-этажный дом на 174 квартиры планируют построить в посёлке Южном. Здание разместят на заброшенном участке напротив пожарной части. Проект ЖК повторно презентовали на градсовете 1 сентября. Несмотря на то, что архитекторы откорректировали эскизы и аргументировали все изменения, комиссия проект вновь отклонила.

Каким будет дом?

ЖК эконом-класса запроектировали на ул. Герцена, 17. Работать на площадке будет компания «Регионстрой». Участок, где развернётся строительство, много лет никак не использовался, сейчас на нём находятся несколько одноэтажных административных зданий, которые будут снесены.

В доме запроектированы 174 квартиры площадью от 29 до 53 квадратных метров. Здание возведут из кирпича. На участке планируют разместить парковку на 48 машино-мест, а также детские, спортивные и оздоровительные площадки.

Впервые проект дома архитекторы компании «Строитель» представили на градсовете в начале августа 2022 года. Члены комиссии раскритиковали решение проектировщиков поставить дом перпендикулярно улице Герцена. Поэтому они предложили «развернуть» здание, чтобы на магистраль смотрела лицевая сторона дома, а также предусмотреть подземный паркинг и уточнить нормативы по озеленению.

Всё, да не то

На заседании 1 сентября представитель компании «Строитель», защищавший проект, сообщил: авторы проработали несколько вариантов расположения дома вдоль улицы Герцены. Так, одно из решений предполагает размещение двухсекционного дома, другое — строительство здания меньшей площади. Кроме того, авторы сдвинули ЖК в северо-западную часть участка.

Однако ни один из вариантов для этой территории не подходит: расположить парковки, а также зоны отдыха и спорта с соблюдением всех нормативов не получается. В результате архитекторы настаивают, что дом должен быть размещен торцом, перпендикулярно к ул. Герцена.

Один из вариантов размещения ЖК на ул. Герцена, 17 / Фото: ООО «Строитель»

«Это самый рациональный вариант из-за сложной формы участка для застройки. В этом варианте нет ни сантиметра неиспользуемой территории, весь участок используется под какое-то назначение. Именно такое решение применимо», — сообщил архитектор.

Он также отметил, что нормативный показатель по озеленению (шесть квадратных метров на человека) в проекте достигается благодаря использованию экоплитки, а детские площадки во дворе будут отгорожены металлическим забором высотой не менее 1,5 метра.

В тисках формальности

Градсовет вновь остался недоволен предложенными решениями. Замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что экоплитка — это не лучший материал в обустройстве двора.

«Есть вещи, которые показали свою непрактичность. К сожалению, плитка с озеленением — это не рабочий вариант. Идея хорошая, но в нашем климате она либо выгорает, либо её закатывают, либо сверху бетоном присыпают», — отметил он.

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На что докладчик ответил, что использование экоплитки — вынужденная мера: по-другому соблюсти норматив по озеленению на небольшом участке невозможно.

«Требование по норме озеленения в шесть квадратных метров, с нашей точки зрения, должно распространяться на квартальную застройку. В данном случае этот норматив мы пытаемся уместить на участке, предназначенном для высотного строительства. Здесь зелёный жилмассив, и если посчитать озеленение всего квартала, оно больше шести „квадратов“», — сказал докладчик.

Андрей Фёдоров ответил, что в таких случаях, когда требуется обосновать какой-то норматив, строительные компании готовят проект планировки всего квартала.

«Не окраина города»

Во время обсуждения проекта эксперты вновь заговорили о том, что дом необходимо размещать вдоль улицы Герцена. А все предложенные авторами решения можно будет воплотить, если предусмотреть подземный паркинг.

«Этот дом совершенно не подходит для этого участка: его нужно располагать вдоль, а не поперёк. Архитектура совершенно выпадает из контекста застройки. Нужен подземный гараж. Такие площади отдаём под парковку», — сказал исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин.

Докладчик сообщил, что такой вариант не прорабатывали: инвестор категорически против подземного паркинга: по его мнению, он не будет пользоваться спросом.

«Всё упирается в экономику. Можно было бы здесь посадить „архитектурный шедевр“. Но это окраина города, заказчик не пойдёт на удорожание проекта. Он категорически против подземной парковки. В этом ключе и прорабатывались все варианты размещения дома вдоль ул. Герцена. Если есть проектное решение, которое устраивает заказчика, все нормы соблюдены, я не смогу убедить заказчика, что тут нужно построить „архитектурный шедевр“», — сказал он.

Однако, по мнению экспертов, все проблемы, возникшие перед проектом, решаемы. Например, чтобы не строить подземный паркинг, застройщик может арендовать у города прилегающие территории и разместить на них парковочные места. Либо расположить дом Г-образной формы. В таком случае будут соблюдены все требуемые нормативы. Поэтому комиссия предложила архитекторам ещё поработать над эскизами.

«Градсовет не заставляет уходить в подземные парковки, здесь все понимают, что экономика подземных парковок сложная. Надо искать альтернативные пути. Улица Герцена — это не окраина города, это перспективный к развитию микрорайон. Давайте подумаем над этим проектом», — резюмировал Андрей Фёдоров.

Интересный факт

Земельный участок на ул. Герцена, 17, некоторое время назад был выставлен на продажу. За 38 соток собственники просили 24 млн рублей. Какую сумму заплатил за землю «Регионстрой», неизвестно.