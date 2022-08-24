Банк уехал. В Барнауле за 13 млн продают одну из красивейших усадеб конца XIX века

Дом купца Морозова сейчас, в начале 2000-х и до пожара 1917 года / Фото: avito.ru, staslandia.ru, zavodfoto.livejournal.com

В столице Алтайского на улице Льва Толстого, 38 (на углу с пр. Социалистическим) продаётся двухэтажный особняк, некогда принадлежавший купцу первой гильдии Андрею Морозову. Дом выставлен на Avito за 12,987 млн рублей.

До 12 августа в нём находился офис Сбербанка, который переехал по адресу пр. Ленина, 1а. Сейчас здание закрыто. В объявлении на сайте интернет-продаж написано, что акт приёма-передачи объекта должен быть подписан не позднее 1 апреля 2023 года. Продавать его будут на аукционе через торговую площадку АСТ (созданную тем же Сбербанком и «Ростехом»).

Площадь помещений — 215 кв. м (продавец отдаёт его по цене 60,4 тыс. рублей за «квадрат»). Тип здания указан как бизнес-центр. Однако в объявлении особо уточняется, что это объект культурного наследия и режим его содержания должен выполняться в соответствии с охранными обязательствами.

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Напомним, ранее на Avito продавался за 25 млн рублей стоящий напротив дом купца Сухова (до недавнего времени торговый дом «Империал»), но теперь лот снят с продажи.

Дом купца Морозова

Этот двухэтажный особняк с круглыми слуховыми окнами на фронтонах некогда был жилым домом в обширной усадьбе купца Андрея Григорьевича Морозова, которому до революции в этой части Барнаула принадлежало несколько строений на одной из старейших улиц города — Большой Тобольской (с 1910 года — ул. Льва Толстого). Также постройки Морозова выходили на Соборную площадь (ныне площадь Свободы) и Петропавловскую линию (с 1817 года — ул. Революции, а с 1947 года — ул. Ползунова).

Фото: amic.ru

В комплекс домов Морозова здесь входили бывший каменный магазин «Мануфактурные товары», прилегающий к стене продаваемого особняка (ул. Льва Толстого, 36), он был построен в том же 1873 году. Каменный магазин, в котором продавались изделия из чугуна и железа с уральских заводов (ул. Льва Толстого, 38а), здание постройки конца XIX века. А также сгоревшая в 2018 году деревянная одноэтажная контора, выходившая фасадом на Соборную площадь, она простояла чуть больше века — построили здание в 1913-м.

Также на улице Ползунова, 34а, находится двухэтажный магазин Морозовых (в нём продавалась бакалея, галантерея и посуда), где одно время размещалось управление НКВД, до середины 2000-х годов — изолятор временного содержания.

Чем известен купец Морозов

Купец первой гильдии Андрей Морозов до революции 1917 года входил в число богатейших барнаульцев. Уставный фонд торгового дома «Морозов с сыновьями» был 100 тыс. рублей (для сравнения: двухэтажный мещанский полукаменный дом 9,6 на 8,5 м на главной улице в Самаре в одном из крайних кварталов можно было купить в 1915 году за 837 рублей).

У Морозовых было восемь магазинов в Барнауле и несколько филиалов в Бийске, Камне-на-Оби, Шелаболихе, Усть-Чарышской Пристани и Кузнецке (теперь Новокузнецк). Торговали Морозовы тканями, посудой, одеждой, обувью, скобяными изделиями, вином, зерном и даже сельхозтехникой. Годовой оборот компании составлял 4 млн рублей. В 1914 году торговый дом купца стал первым в столице Барнаульского уезда по оборотам.

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В 1908 году первый в Барнауле автомобиль купил сын Андрея Морозова — Михаил. И отец, и сын были не только бизнесменами, но и политиками. Оба избирались гласными (депутатами) городской думы. Занимались благотворительностью.