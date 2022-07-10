Барнаул вошёл в десятку городов, в которых больше всего подорожали новостройки

За первое полугодие 2022 года квартиры в новострайках Барнаула подорожали на 26,8%. Это один из самых высоких результатов в России, сообщает Pensnews со ссылкой на портал «Мир квартир».

Также в первую десятку вошли: Челябинск (+35,8%), Киров (+31,8%), Тверь (+31,6%), Владикавказ (+31,1%), Рязань (+31,1%), Чита (+30,6%), Волжский (+27,7%), Саратов (+27%) и Тольятти (+26,7%).

Для сравнения, в Москве «квадрат» в новостройках за первые шесть месяцев 2022-го подорожал на 7,7%, в Подмосковье — на 12,4%, а в Петербурге — на 13,5%.

В среднем по стране повышение составило 20,9%, или до 109,3 тыс. рублей за «квадрат».