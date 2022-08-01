Барнаул «выпал» из списка городов, где вторичное жилье дороже нового

Практически во всех городах России цены на жилье в новостройках выше, чем в старых домах, сообщает «Новострой.ру».

«Только в пяти крупных городах с населением более полумиллиона человек квадратный метр вторичного жилья дороже, чем первичного — это Владивосток, Самара, Иркутск, Саратов и Махачкала», — отмечает издание.

Ранее в число городов с более дорогой «вторичкой» входили Санкт-Петербург, Воронеж, Хабаровск, Кемерово и Барнаул.

Как подчеркнула эксперт ЦИАН Елена Лапшина, в ближайшие месяцы, если ситуация на рынке будет прежней, может уменьшиться число городов, где новостройки будут стоить дешевле вторичных квартир.

Все дело в том, что с начала 2022 года новостройки подорожали сильнее «вторички» — на 10% и 6% соответственно.