Застройщик показал, как будет выглядеть ЖК на месте трамвайного депо №1 в Барнауле

Строительство первого дома начнут уже в 2023 году

29 декабря 2022, 06:17, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Анатолия, 304 / Фото: предоставлено компанией «Регионстрой»

Компания «Регионстрой» показала актуальные рендеры будущего ЖК на ул. Анатолия, 304, на месте трамвайного депо №1. На градсовете в начале 2021 года архитекторы представили проект, выполненный в бежевых и светло-бежевых оттенках. Однако за два года стилистические решения потеряли актуальность, поэтому компания решила заменить их.

Проект №2

Первый дом в ЖК на месте бывшего трамвайного депо №1 будет десятиэтажным, трехподъездным. В нём предусмотрено 267 квартир, из которых 30 — однокомнатные, 235 — двухкомнатные, две — трехкомнатные.

В проекте заложено 133 парковочных места: 74 — постоянного хранения автомобилей, 59 — временного. На территории ЖК предусмотрены площадки для отдыха взрослых и маломобильных групп населения, зоны для занятий спортом, для игр детей, площадки для хозяйственных целей.

Проект ЖК на ул. Анатолия, 304, представленный в 2021 году / Фото: Владимир Золотов

Впервые проект ЖК презентовали на градсовете в начале 2021 года. Тогда архитектор Владимир Золотов разработал дома по 16 этажей в спокойной коричнево-бежевой гамме. Главный инженер компании Евгений Головачёв сообщил amic.ru, что компания решила изменить стилистическое решение ЖК, потому что оно потеряло актуальность.

«Мы сделали ЖК более современным, использовали светлые цвета», — сказал он.

Подготовительные работы на площадке компания уже начала, строительство многоэтажного дома начнут весной 2023 года. Сейчас девелопер также готовит проект планировки квартала.

Что известно о депо № 1?

Трамвайное депо на ул. Анатолия заработало в 1949 году — почти через год после начала движения трамваев в Барнауле. Сначала объект вмещал около 50 единиц техники, но в 1965 году провели реконструкцию станции, и там стали хранить до 100 трамваев. В 2012-м депо № 1 было решено законсервировать из-за технического износа зданий. В 2014-м администрация города объявила аукцион по продаже участка, на котором победила компания «Регионстрой».

В 2017-м девелопер заявил, что планирует возвести на площадке 60 тыс. квадратных метров жилья (четыре 10-этажных или три 16-этажных дома). Инвестор получил подтверждение ресурсоснабжающих организаций о том, что на участок можно подвести сети, продумал концепцию квартала, но «споткнулся» о генплан.

В документе, который был принят в 2010 году и рассчитан до 2025-го, квартал отводился под строительство промышленных объектов. Компания неоднократно обращалась в мэрию, но сменить назначение земли не удавалось.

Вопрос решили лишь в 2019 году, когда приняли новый генплан города. В нём квартал отдали под жилищное строительство.