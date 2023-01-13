Бийский предприниматель купил участок в Горном Алтае для строительства многоэтажки

Территория расположена в развитом квартале рядом с Катунью

13 января 2023, 09:40, ИА Амител

Новостройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Республике Алтай состоялся аукцион, на котором разыграли участок, предназначенный для строительства среднеэтажных домов. Площадка расположена в селе Майма. Бийский предприниматель стал единственным участком торгов: земля досталась ему по начальной цена в 7 млн рублей.

Рядом с рекой и лесопарком

Участок, который продавали на торгах, расположен на ул. Спортивной. Пока он не имеет точного адреса. Территория находится в окружении гаражей и «свежих» трехэтажных домов. Площадь участка составляет 53 сотки. Неподалеку расположен зеленый массив, в километре протекает река Катунь.

Согласно аукционной документации, участок подключен к сетям водоснабжения, газа, канализации. Инвестору придется лишь присоединить его к электрическим сетям. Земля предназначена для строительства среднеэтажных домов – это приблизительно 6-8 этажей.

Победителем торгов стал предприниматель Юрий Фомин. По информации интернет-источников, он руководит двумя компаниями. Одна из них занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Строительный интерес

Сейчас в Республике Алтай возводят всего шесть многоквартирных домов. Два из них – при участии барнаульского застройщика «Селф».

Почти год назад в районе набережной реки Майма в Горно-Алтайске начали возводить жилой комплекс «Новый берег». Это 11-этажный двухподъездный дом, рассчитанный на 178 квартир площадью от 24 до 87 квадратных метров. Сдать дом планируют летом 2024 года.

В июне 2022-го стартовало строительство девятиэтажного жилого комплекса «Поэма». Он расположен в центре Горно-Алтайска на ул. Павла Кучияк, 2, недалеко от Национального драмтеатра.

По информации «Дом.РФ», в здании не будет малогабаритного жилья: в доме запроектировано всего 48 квартир площадью от 57 (двухкомнатные) до 71 квадратного метра (трёхкомнатные). Первый этаж отдан под коммерческие помещения.

Ещё один объект от «Селфа» появится в селе Майма Республики Алтай. Здесь построят жилой квартал из нескольких домов с помещениями общественного назначения. Работы по возведению комплекса запланированы на начало 2023 года.

Одной из причин, почему барнаульский застройщик активно работает на рынке соседнего региона, это привлекательная цена квадратного метра: в республике она составляет 115,8 тыс. рублей. Для сравнения: в Алтайском крае цена «квадрата» на первичном рынке составляет 82,7 тыс. При этом новостроек явно не достаточно, чтобы удовлетворить возникший спрос.