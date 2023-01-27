Более 500 млн рублей сельской ипотеки выдал РСХБ жителям Алтая в 2022 году

С начала действия программы на Алтае свои жилищные условия улучшили более 1500 семей

27 января 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: РСХБ

В 2022 году региональный филиал Россельхозбанка выдал жителям двух Алтаев более 500 млн рублей в рамках программы "Сельская ипотека". Общая площадь купленной недвижимости составила порядка 28 тыс. квадратных метров. А всего с начала действия программы на Алтае банк выдал свыше 2,6 млрд рублей сельской ипотеки.

Наибольшей популярностью сельская ипотека пользуется в Первомайском, Павловском, Благовещенском, Мамонтовском, Кулундинском, Тальменском, Шипуновском и Бийском районах Алтайского края. А также в Республике Алтай – в Майминском, Чемальском, Онгудайском и Кош-Агачском районах.

"90% заёмщиков в 2022 году предпочли купить готовые дома, 10% – взяли ипотеку на строительство. Большинство заёмщиков – молодые семьи в возрасте 35-40 лет", – прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Заёмщиком по программе могут стать россияне возрастом от 21 года до 65 лет. Обязательный первоначальный взнос – 10% от стоимости объекта. При покупке можно использовать материнский капитал. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей, максимальный – 5 млн рублей. Выдаётся он максимум на 25 лет. Ставка в рамках сельской ипотеки начинается от 3%.

Подать заявку на такую ипотеку можно в офисе банка, через специальный сервис "Своё Село" (там можно найти дом, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек), а также на сайте РСХБ или через мобильное приложение.

Сельскую ипотеку реализуют в составе программы "Комплексное развитие сельских территорий". Сейчас в РСХБ на Алтае аккредитовано более 15 подрядчиков – строительных компаний региона, которые имеют опыт ИЖС в регионе и хорошую репутацию на строительном рынке.

Полный список территорий, где можно приобрести жильё по программе сельской ипотеки, смотрите здесь. В списке несколько сотен сёл/деревень, расположенных на территории всех районов края и республики. В программу сельской ипотеки также попадают малые города с численностью населения до 30 тыс. человек.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита можно во всех офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай, ипотечном центре РСХБ по адресу пр. Ленина, 80б, на официальном сайте и по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.

АО "Россельхозбанк"

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