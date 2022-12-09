«Будет конфликт». Градсовет повторно забраковал 16-этажку в частном секторе на ул. Смирнова в Барнауле

Градсовет Барнаула повторно отклонил проект многоквартирного дома на пересечении ул. Смирнова и Северо-Западной. Архитекторы учли почти все замечания, которые комиссия высказала на заседании полгода назад, однако не сделали проект планировки микрорайона. По словам авторов, будущее квартала зависит от нового генплана, который ещё не разработан. Однако градсовет настаивает: архитекторы должны предложить различные варианты развития частного сектора.

«Не наш случай»

16-этажное здание планируют возвести на ул. Смирнова, 27. Ещё недавно по этому адресу был частный дом. Впервые проект многоэтажки презентовали на градсовете в мае 2022-го. По итогу заседания комиссия вынесла 11 замечаний, большинство из которых проектировщики (творческая мастерская «Призма») устранили.

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Так, авторы предусмотрели на фасадах здания места для размещения кондиционеров, переработали первый этаж и запроектировали в нём помещения общественного назначения. Также архитекторы отказались от лифта с двусторонним открытием, укрупнили квартиры и исключили студии, получили от мэрии техподключение к городской системе канализации.

Проект ЖК на ул. Смирнова, 27 / Фото: творческая мастерская «Призма»

Не стали авторы лишь проектировать пожарный проезд с четырёх сторон здания (этого не требуют нормативы), площадку для выгула домашних животных (скоро соответствующие зоны появятся в парке «Юбилейный») и проект планировки квартала.

«Мы изучили статью 41 [Градостроительного кодекса РФ], где приводятся все случаи необходимости разработки проекта планировки. Ни один из них не относится к нашему случаю», — отметила архитектор, специалист мастерской Елена Булавина.

«Из градсовета в градсовет»

Именно отсутствие проекта планировки стало главной причиной того, что эскизы дома забраковали повторно. По мнению бывшего главного архитектора Барнаула Сергея Боженко, вместо «свечки» необходимо разместить вдоль улицы Смирнова «плоский» дом, который не затенит соседние здания. Также, по словам эксперта, авторы должны были предусмотреть в квартале, где планируется застройка (частного сектора в границах ул. Смирнова, Горно-Алтайской и Северо-Западной), школы и детские сады.

«Опираться на объекты в соседнем микрорайоне методологически неверно, там укрупняется застройка, население растёт», — сказал он.

План развития квартала (частного сектора в границах ул. Смирнова, Горно-Алтайской и Северо-Западной) не прорабатывали из-за неясных перспектив микрорайона, ответила Елена Булавина.

«Когда мы ждали повторного градсовета, было обсуждение генплана. Там указали на напряжение среди населения: оно не приветствует изменений их структурного городского статуса, они не хотят, чтобы на месте частного сектора была застройка многоэтажными домами. Поэтому задания на разработку проекта планировки не поступало. Я не могу предположить дальнейшего развития этого места», — сказал архитектор.

Однако без планировки территории комиссия не может согласовать проект: сейчас объект не соответствует нормативам градостроительного проектирования, сообщил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв.

«Какие расчётные значения коэффициента плотности застройки на участок? У меня получилось, что этот показатель превышен минимум в два раза. Документации по планировке территории нет. Этот спор перерастает из градсовета в градсовет. Я и настаивал на подготовке документации, чтобы обосновать показатели плотности. <...> Тут сталкиваются интересы публичные, застройщика и жителей частного сектора. Все эти интересы мы должны урегулировать и учесть. Без проекта планировки это сделать проблематично», — сказал он.

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Однако предложенный план развития квартала город вряд ли утвердит, отметила Елена Булавина. Сначала заказчик (компания «Стройсервис») должен выйти с инициативой разработать проект планировки, а после подготовки выставить документ на публичные обсуждения. И жители соседних домов, которые вправе оставить своё мнение о проекте, вряд ли согласятся с ним.

Скандал неизбежен

Некоторые члены комиссии предложили застройщику другие варианты, как «влезть» в нормы по плотности застройки без проекта планировки. Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников рекомендовал авторам обратиться к старым нормативам проектирования, в которых есть формула расчёта земельной доли.

«Имея численность населения и плотность дома, можно вывести коэффициент жилищной обеспеченности и земельной доли. Получаем требуемый размер земельного участка», — сказал он.

Замглавы города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что некоторые застройщики презентуют эскизные решения по развитию кварталов. Также авторы могут опираться на существующий частный сектор и его нормативные показатели.

«Почему обязательно многоэтажные дома будут в микрорайоне? Почему там не может сохраниться индивидуальная жилая застройка? Предлагают варианты решения, расчёт коэффициента, исходя из действующих выписок по объектам недвижимости. Нужно посмотреть территорию», — отметил он.

Впрочем, по мнению исполнительного директора Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергея Шадрина, каким бы ни получился дом на этом участке, жители частного сектора останутся недовольны. А потому и застройщику, и чиновникам придётся с ними встречаться.

«Я так понял в ходе обсуждения, что хоть пять этажей, хоть 14, хоть 17 — скандал с жителями всё равно будет. Поэтому нужно принять решение, что придётся идти к жителям и убеждать их. Сделают авторы проект планировки, не сделают, сделают коэффициент плотности, не сделают — будет конфликт», — резюмировал Шадрин.

Однако комиссия всё равно отправила проект на доработку, а авторам рекомендовали подготовить проект планировки и уточнить параметры плотности застройки.