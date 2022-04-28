Частные дома в Барнауле и пригороде за год подорожали в два раза

Стоимость частных домов в Барнауле и пригороде за год резко выросла как из-за высокого спроса, так и из-за дорогих материалов и земли. Если ещё в 2021 году участки продавали в среднем за полмиллиона рублей, то сейчас — за 1,5-2 млн. Однако, несмотря на стремительное подорожание домов, спрос на них не падает и в этом году будет таким же высоким, как и предыдущие два года. Об этом сообщили эксперты на круглом столе в «Сибирской медиагруппе», посвящённом проблемам и перспективам рынка жилья в Барнауле.

Двухлетний тренд

Ажиотажный спрос на дома у жителей краевой столицы возник в 2020 году, когда мир охватила пандемия коронавируса. На землю потянулись не только состоятельные граждане и средний класс, но и молодые семьи с маленькими детьми, которые приобретали дома по программе «Сельская ипотека». Именно эта программа сформировала тренд на частное домостроение, который актуален до сих пор, отметила руководитель АН METRiS Диана Фомина.

«Дома никогда не были предметом для спекулятивных инвестиций, из-за которых последние годы происходил бешеный рост рынка новостроек. В дома деньги не вкладывали, чтобы сохранить или приумножить», — подчеркнула риелтор.

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Стремительно развиваться загородному домостроению в пригороде Барнаула позволила и социальная инфраструктура. Сейчас в коттеджных посёлках вместе с домами возводят частные поликлиники, детсады, магазины. Если же в населённых пунктах эти сферы пока не развиты, то семьи готовы ежедневно ездить в город. И такой вариант их устраивает, отметила Диана Фомина.

«Семьи с маленькими детьми уезжают в частный дом, и для них это образ жизни, когда ребятишек нужно возить в школу, детсады. Предложения по покупке домов сейчас есть везде: спросом пользуются посёлки Спутник, Авиатор, Власиха, Лесной, земли вдоль Правобережного тракта», — сказала она.

По цене квартиры

«Сельская ипотека», которая в 2020-2021 годах была драйвером рынка загородного жилья, стала и главной проблемой. Дело в том, что стоимость домов выросла в два раза, отметил руководитель строительной компании «2 Этажа» Андрей Берг.

«„Сельская ипотека“ подстегнула спрос. Но эта программа скорее минус, чем плюс: из-за неё цены на земельные участки возросли в три раза. Если раньше он стоил 500 тысяч рублей, то теперь — 2 млн. Из-за этого увеличилась и стоимость дома. Раньше, до коронавируса и „Сельской ипотеки“, дом площадью 100 „квадратов“ с участком 10 соток мы продавали за 3,5 млн. Сейчас он стоит 6 млн», — сообщил он.

Аналогичные цифры приводит и Диана Фомина:

«Стоимость дома на 70% зависит от спроса, стройматериалов, от цены земли. Материалы и участки резко подорожали. В городе земля выросла в два раза, за городом — в три раза. Если раньше дом 120 „квадратов“ стоил 3,5 млн, то теперь — 6,2 млн рублей».

Впрочем, риелтор отмечает, что загородное жильё подорожало всё же не так сильно, как квартиры. И многие барнаульцы, выбирая между квартирой и домом, переезжают на землю. Для некоторых загородное жильё становится первой собственной недвижимостью.

«Сегодня, когда перед семьёй встаёт вопрос расширения, то дом на земле обходится чуть дороже, чем трёхкомнатная квартира в Индустриальном районе», — отметила Фомина.

Строительные компании Барнаула, которые возводят дома на продажу и на заказ, работают не только с «Сельской ипотекой» (приём заявок по ней прекратили в декабре 2021 года из-за исчерпанного лимита и возобновили лишь 22 апреля 2022 года, — прим. ред.), но и с «Семейной ипотекой», и другими программами. По мнению Андрея Берга, экономический и политический кризис 2022 года «вымоет» с рынка некомпетентных строителей. Из-за этого качество предлагаемого продукта вырастет.

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