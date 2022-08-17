Часть садоводства в районе посёлка Южного может попасть под застройку урбан-квартала

Проект ЖК на ул. Герцена, 5е / Фото: Drom

Часть садоводства «Алтайские зори», возможно, попадёт в зону застройки нового квартала в Барнауле. Об этом говорили на градсовете 17 августа, где повторно рассматривали проект ЖК из 12 многоэтажек. По словам архитекторов, перед строительством микрорайона застройщику придётся выполнить огромную работу по укреплению участка, так как часть площадки расположена в глубоком овраге. А для этого необходимо выкупить прилегающие наделы в садоводстве.

Попытка № 2

Вопрос с укреплением участка стал одной из причин, почему эскизный проект микрорайона не приняли на градсовете 9 августа. Тогда эксперты обратили внимание, что при разработке документации не были учтены особенности рельефа.

«Здесь два ярко выраженных водотока. Один из домов находится как раз на нижней точке одного водотока. Детский сад и гараж — в другой. То есть проектировщики создают себе проблемы с водоотведением», — отметил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

Участок под застройку на ул. Герцена, 5е / Фото: Drom

На заседании 17 августа докладчик сообщил, что перед строительством домов всё-таки предусмотрены некоторые мероприятия по инженерной подготовке территории.

«Запланированы укрепление откосов, отсыпка территории, устройство дренажей, позволяющих сохранить существующий отток поверхностных стоков с земельного участка. При необходимости при строительстве ЖК будут обустраивать наблюдательные скважины для отслеживания уровня грунтовых вод», — объяснил архитектор.

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Необходимая очерёдность

Однако членов комиссии больше интересовал вопрос укрепления оврага. По мнению Сергея Боженко, чтобы выполнить эту работу, необходимо задействовать прилегающую территорию, то есть часть садоводства «Алтайские зори».

«Какие инженерно-технические меры по стабилизации насыпного грунта вы предусмотрели? Чтобы их внедрить, требуется выделить дополнительную территорию в сторону садоводства», — сказал он.

На это представитель компании «Адалин-строй», которая и планирует развивать квартал, ответил, что застройщик заключил договор с новосибирской компанией. Она и работает над укреплением откосов.

«Если укрепления потребуются, они будут выполнены. В любом случае запланирована очистка оврагов, выполнение дренажей, иначе мы сможем воду отвести. Эта работа дорогая, но она необходима», — отметил он.

Проект ЖК на ул. Герцена, 5е / Фото: Drom

Также в планах компании — строительство в месте перепада высот (она достигает 10 метров) упорной стенки с дренажными трубами для отведения вод.

Однако замдиректора МКУ «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко настаивал: к вопросу укрепления участка нужно подходить более серьёзно. Поэтому он предложил согласовать первую часть проекта — высотные дома вдоль Южного тракта. Остальные объекты можно строить только после того, как застройщик решит вопрос с укреплением грунта. Боженко ещё раз обратил внимание, что для этого, вероятно, придётся изымать часть земель садоводства.

«Вторая часть [квартала]— высотные здания-параллелепипеды, размещённые на насыпных грунтах без должной инженерной подготовки, — требует нового осмысления. В условиях сложного рельефа и слабых грунтов сначала решаются вопросы инженерной подготовки территории и только потом — планировочные. Сейчас нас отсылают к мифическим разработчикам, которые потом якобы что-то придумают. Ничего они не придумают. Там два лога, выходящих в сторону садоводства, их надо укреплять. И не „смешной“ дамбой, а серьёзными мероприятиями. Нужно сначала разработать проект инженерной подготовки территории. Возможно, придётся часть земли изымать у садоводств, чтобы эти мероприятия осуществить. Поэтому вторую очередь нужно дорабатывать», — сказал Боженко.

Дорогу проекту

На защиту проекта встали чиновники. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьёв напомнил, что градостроительный совет — это совещательный орган, и он лишь даёт рекомендации застройщикам. А соответствие проекта техническим параметрам — удел экспертизы, которую проект обязательно проходит.

«Все инженерные изыскания выполняют специализируемые организации. Каждый раздел изысканий проходит экспертизу. Вопрос инженерно-технического характера будет решён. Предусмотрены резервуары для водоотведения. Как минимум этот вопрос мы поручим проработать, коль это вызывает обсуждения у членов градсовета. Но технические мероприятия будут решены на стадии проектирования», — сказал чиновник.

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Замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров добавил: участок находится в аренде, поэтому «создавать лишние ограничения во времени без весомых оснований не стоит».

В результате проект решено поддержать.

Что построят в районе Южного?

На въезде в барнаульский посёлок Южный по улице Герцена, 5е, построят жилой квартал, в котором разместят 12 домов от 7 до 24 уровней. На Южный тракт выходят высотные башни, а внутри квартала запланированы урбан-виллы. Всего проект предусматривает строительство 2 143 квартир, рассчитанных на 3 376 жителей. На первых уровнях у апартаментов при этом будут карманы с террасами.

Также в квартале предусмотрен семиэтажный гараж-стоянка, подземные паркинги, открытая площадка для временного хранения машин, трёхэтажный детсад на 170 мест, спортивно-игровой парк и прогулочные зоны. Во дворах будут игровые площадки, а внутри периметра — только один проезд для машин. Кроме того, оборудуют площадки для хозяйственных целей и выгула собак.