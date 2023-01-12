Десятки коттеджных посёлков и кварталы многоэтажек построят в «правобережном» пригороде Барнаула

Для посёлков Санниково и Фирсово готовят новый генплан, который определяет развитие населённых пунктов на ближайшие годы

12 января 2023, 08:34, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В сёлах Санниково и Фирсово Первомайского района до 2029 года запланировано возведение нескольких десятков новых коттеджных посёлков, а также кварталов многоэтажных домов, двух школ, амбулатории и других социальных объектов. Все они отражены в проекте нового генплана Санниковского сельсовета, который администрация выставила на общественные обсуждения 10 января 2023 года. В документе указано, что за семь лет число построенных домов вырастет почти вдвое.

Районы, кварталы

В новой стратегии развития сельсовета, подготовленной компаний «Земпроект», две площадки отведены под строительство многоэтажных домов. Одна территория расположена напротив микрорайона Новая грань. Она состоит из нескольких участков, общая площадь которых превышает 30 га.

Согласно генплану, здесь возможно строительство среднеэтажных домов. Два крупных участка принадлежат строительной компании «Союз», которая планирует возвести на площадке около 30 многоэтажек. Реализация этого проекта станет возможной как раз после изменения генплана.

Вторая территория, подходящая под строительство невысотных домов, находится между Правобережным трактом и микрорайоном Чистые Пруды. Площадь участка составляет 41,3 га.

По информации ЕГРН, земля принадлежит ООО «Домбери», которое приобрело землю осенью 2021 года. Пока участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, а смена назначения земли возможна также после утверждения документа о стратегическом планировании.

Малоэтажное строительство, согласно генплану, будет сосредоточено в окружении села Фирсово. Так, на окраине Фирсовой Слободы-2 под коттеджи отведено более 150 земель сельхозназначения. Здесь же выделен участок под строительство общественно-деловых зданий.

Однако наибольшее число новых земель под частные дома — рядом с микрорайонами Палитра и Рощино. Здесь сформировано более 20 участков под частные дома и около десяти — под общественно-деловые зоны. Также проектировщики предложили сделать здесь большую зону отдыха.

«На территории с. Фирсово для сохранения естественной лесной растительности планируется создание двух новых участков лесопарковой зоны. Необходимо провести мероприятия по благоустройству и созданию мест для кратковременного отдыха на территории лесопарковой зоны и зоны озеленённых территорий общего пользования. Территорию детского оздоровительного лагеря «Радуга» планируется перестроить под базу отдыха. На территории микрорайона Палитра в с. Фирсово планируется организация зон отдыха с размещением в ней троп для лыжной и скандинавской ходьбы», — сказано в документе.

Всего же за семь лет, согласно документу, жилищный фонд Санниковского сельсовета вырастет почти в два раза: с 212 тыс. квадратных метров (данные на начало 2022 года) до 390 тыс.

Генплан Санниковского сельсовета / Источник:

Актуальная «социалка»

В проекте нового генплана разработчики предусмотрели развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Так, проектировщики подсчитали, что рост численности населения (с 10 до 13 тыс. человек) приведёт к дефициту мест в детских садах и школах. Поэтому образовательные учреждения предложено возвести в микрорайоне Палитра и Фирсова Слобода-2, а также отремонтировать детский сад в Санниково.

Генпланом предусмотрено и развитие объектов здравоохранения:

«Поскольку здание ФАП в с. Фирсово ветхое и ведутся работы по признанию его аварийным, генеральным планом предусмотрено здание ФАП к ликвидации, а в с. Фирсово планируется строительство врачебной амбулатории КБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьёва» на 100 посещений в смену. В мкр-не Палитра с. Фирсово по проекту планировки также выделена территория, где возможно строительство объектов здравоохранения».

Из спортивных объектов запанировано строительство ФОКа площадью 300 квадратных метров в селе Санниково. В Фирсово спортивные и игровые площадки, учреждения культуры могут появиться на отведённых для этого участках.

«Количество мест и размеры объектов при строительстве должны определяться заданием на проектирование, но не меньше, чем нормативная потребность», — отмечают разработчики.

Новый генплан сельсовета предполагает и развитие зон специального назначения. Так, до 2029 года документом предусмотрено закрытие существующих кладбищ в Санниково и Фирсово и формирование нового участка для захоронения в лесном массиве, вне населённых пунктов. Площадь кладбища по проекту составляет свыше 18 га.

Ещё один «специальный» объект — экотехнопарк. Его по проекту разместили вблизи дорожной развязки, где соединяются Правобережный тракт и Барнаульское шоссе (недалеко от новоалтайского кладбища).

«Создание экотехнопарка предусматривает взаимную увязку функционально зависимых элементов инфраструктуры обращения с отходами путём системного подбора резидентов и сквозную интеграцию их технологических цепочек за счёт внебюджетных средств», — указано в документе.

Общественные обсуждения генплана состоятся 26 января 2023 года в Санниково и 27 января — в Фирсово. Замечания и предложения по проекту администрация принимает до 23 января.