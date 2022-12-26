До лучших времен. Строительство каких ЖК так и не начали в Барнауле в 2022 году

Многие проекты были представлены еще несколько лет назад, но их реализация затянулась

26 декабря 2022, 09:02, ИА Амител

Проект ЖК на пр. Красноармейском, 50 / Фото: «АрхИ Групп»

Уходящий 2022 год был неоднозначным для строительного рынка Барнаула. Ажиотажный спрос, с которого стартовал год, сменился резким падением и застоем летом, а затем и осенью. Однако рост цен на квартиры, который начался еще в 2020 году, так и не прекратился. Застройщики объясняли, что не могут снизить стоимость из-за проектного финансирования (кредитной нагрузки и процентов банку), дорогих материалов и земли. Из-за возникшего диссонанса, а также экономических, политических и других причин девелоперы отложили (до следующего года или до лучших времен) реализацию некоторых проектов. Каких — в материале amic.ru.

Пр. Красноармейский, 50

Проект ЖК на пр. Красноармейском, 50 / Фото: «АрхИ Групп»

Одним из самых крупных невоплощенных проектов стал «американский» небоскреб от «Строительной перспективы». В 2019 году девелопер выкупил на пересечении пр. Красноармейского и ул. Партизанской три участка, объединил их и очистил от ветхих зданий.

В 2020 году компания представила на градсовете проект 23-этажного ЖК. В нем запроектировали 88 двухкомнатных, 66 трехкомнатных и 44 четырехкомнатных квартир. На первом этаже — коммерческие помещения. Для автомобилей предусмотрели двухуровневый подземный паркинг на 215 мест. Однако к реализации масштабного проекта застройщик так и не приступил, сославшись на нестабильность в стране.

Ул. Пушкина, 86

Проект дома на ул. Пушкина, 86 / Фото: проектная мастерская «Алтай»

В конце 2021 года в Барнауле на градсовете презентовали проект небольшого дома на ул. Пушкина, 86, недалеко от Демидовской площади. В нем запроектировали 12 квартир, шесть из которых — студии (27-28 квадратных метров), три — «евродвушки» (39-40 «квадратов») и три — двухкомнатные квартиры (48-49 «квадратов»). У дома предусмотрели крошечный двор, где разместили площадки для игр детей, спорта, отдыха, а также парковку на два автомобиля.

Работы на площадке за год так и не стартовали. Более того, в осенью 2022 года участок в 7,8 соток вместе с проектом выставили на продажу за 10 млн рублей.

Ул. Пролетарская, 182

Проект дома на ул. Пролетарской, 182 / Фото: Мастерская «Тектоника»

На месте частного сектора недалеко от РАНХиГС запроектирован ЖК с двухуровневым двором. Эскизы здания весной 2021 года представили на градсовете. Заказчиком выступил собственник строительной компании «Карнеол» Сергей Сухоруких (последний дом фирма сдала в 2017 году).

ЖК, разработанный для участка, имеет два угловых корпуса с переменной этажностью (13-15-16 уровней). В них разместили 136 квартир площадью от 33 до 108 «квадратов». Первые этажи здания отдали под коммерческие помещения.

Во дворе дома запланировали парковку на 47 машино-мест, а над ней — второй уровень на столбах, где возможно разместить игровые, детские площадки, зоны отдыха. Несмотря на то, что проект готов уже несколько лет, строительство дома не началось. По некоторым данным, к работам на участке приступят в 2023 году.

Ул. Папанинцев, 194г

Проект ЖК на улице Папанинцев, 194г / Фото: Барнаулгражданпроект

11-этажный дом на 41 квартиру компания «Моя недвижимость» планировала построить на ул. Папанинцев, 194г, рядом с двумя высотками комплекса «Новый квартал». Проект показали на градсовете осенью 2021 года. Из-за сложного рельефа архитекторы предложили построить трехуровневую подземную автостоянку на 101 место. Над ней запроектировали террасу с детскими площадками.

Проект ЖК на заседании разгромили: его критиковали за маленький участок, близость к соседнему дому и отсутствие дома в проекте планировки квартала «Строитель» (в границах улиц Молодежной, Челюскинцев, Папанинцев и переулка Ядринцева).

Повторно на рассмотрение эскизы дома больше не выносили. Не обращался застройщик и в администрацию города за изменением плана развития квартала.

Ул. Никитина, 12

Проект на ул. Никитина, 12 / Фото: Компания «Структура»

На несколько лет «завис» и проект ЖК на ул. Никитина, 12, недалеко от элеватора. Инвестором стала компания «Т-Строй». Еще в начале 2021 года она заявила о своих планах на участок.

Так, девелопер намеревался возвести 16-этажный монолитный ЖК на 195 квартир, большая часть из которых (120) — однокомнатные площадью от 21 квадратного метра. Также предусмотрено 45 двухкомнатных квартир и 30 — трехкомнатных. Во дворе запроектировали детская площадка и зона отдыха, а на крыше — спортивная площадка.

На подземном этаже дома архитекторы предусмотрели паркиг на 27 машино-мест. Еще 18 мест для автомобилей жильцов заложено вдоль ул. Никитина, где появится парковка. Однако до сих пор к работам на участке компания не приступила.