"Двухэтажный киоск". Градсовет не разрешил реконструировать ветклинику в Барнауле

Здание вплотную расположено к другому объекту, менять который не планируют

24 января 2023, 08:01, ИА Амител

Проект реконструкции здания на ул. Новосибирской, 34г / Фото: проектная компания "Мой дом Барнаул"

Реконструкцию небольшого здания ветеринарной клиники запланировали в барнаульском посёлке Пригородном. Собственник хотел сделать пристрой и "нарастить" второй этаж. Однако на градсовете, где был представлен проект, эксперты обратили внимание на нарушение градостроительных нормативов и невыразительный фасад.

Из клиники в кафе

Одноэтажное здание ветклиники расположено на ул. Новосибирской, 34г, в посёлке Пригородном. Рядом находятся пятиэтажные дома и частный сектор. Вплотную к строению примыкает другой объект – магазин ритуальных услуг.

Собственник ветклиники решил сделать к зданию пристройку и над всей площадью надстроить второй этаж. Соседнее строение останется одноэтажным. Площадь объекта после реконструкции составит 330 квадратных метров.



"Здание выполнено в бело-синих тонах из металлокаркаса, обшито сэндвич-панелями. На первом этаже в пристройке будут кабинеты и лестница на второй этаж. На втором этаже пока свободная планировка", – отметил представитель компании-проектировщика "Мой дом Барнаул".

Интересно, что в проекте реконструкции здание называют "магазин с кафе". Однако о смене назначения объекта архитекторы не сообщили.

На доработку

Члены градсовета обратили внимание, что на визуализации проекта видно только одно здание, а магазин ритуальных услуг на рендерах не отображён. Кроме того, тамбуры в здании не подходят для маломобильных групп населения: люди на инвалидных колясках в них не смогут развернуться.

Есть у проекта проблемы и с противопожарными нормативами: для эвакуации со второго этажа не предусмотрены лестничные клетки. Также у градсовета возникли вопросы и к архитектуре здания. В результате проект решено отправить на повторное рассмотрение после внесённых корректировок.

"Нормативные вещи надо доделать. [Здание] смотрится двухэтажным киоском. Мелкие членения окна сбивают с толку, убивают масштаб. Нужно сделать обычные окна", – резюмировал исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин.