Элитный дом с часами и подземной парковкой построят в историческом центре Барнаула

Проект ЖК на ул. Короленко, 86 / Фото: «Алтайгражданпроект»

На месте деревянных аварийных домов в центре Барнаула планируют построить жилой дом в 7-8 этажей. Проект ЖК презентовали на градостроительном совете 30 марта. Авторы отметили, что будущий объект располагается близко к историческому центру, а потому проработали сразу несколько вариантов дома.

Квартал и квартиры

Участок, где запланировано строительство, располагается на ул. Короленко, 86. Проект ЖК ещё в январе представили специалистам городского комитета по архитектуре: застройщик (ООО «Доверие», связанное с компанией «ПакПластика») обратился в мэрию, чтобы согласовать эскизы без проекта планировки квартала. Однако чиновники ответили отказом: план застройки района обязательно должен быть.

В результате архитектурная мастерская Владимира Золотова совместно с «Алтайгражданпроектом» разработала проект развития квартала в границах ул. Пролетарской, Короленко, пр. Красноармейского и Социалистического.

Проект планировки квартала / Фото: «Алтайгражданпроект»

Так, согласно документу, в микрорайоне предлагается строительство школы на 250 мест и двух детских садов по 230 мест каждый, 14 новых жилых домов и пяти административных объектов. Все они появятся на месте ветхих и аварийных зданий, в том числе и ЖК на ул. Короленко, 86. Сейчас на территории находятся заброшенные деревянные строения.

«Вариативный» дом

Сложность участка в том, что он имеет перепад высот (от ул. Никитина к ул. Короленко) около четырёх метров. Проектировщики решили не менять рельеф участка, а использовать его при строительстве двухэтажной подземной парковки на 70 машино-мест.

«Высокие грунтовые воды позволили заглубиться на 1,5 метра. Всего высота подземной парковки будет 5,5 метра, два уровня. Так жилой дом будет освобождён от транспорта. Вокруг парковки оставили нетронутую землю, где есть возможность разместить высокорослые деревья, на крыше парковки — газоны, деревья, кустарники», — отметил Владимир Золотов.

Учитывая историческую застройку центра, архитекторы разработали два варианта ЖК. Первый выполнен в готическом стиле с использованием тёмных оттенков кирпича. В этом варианте в доме предполагалось 5-6 этажей и 55 квартир. Однако затем от смелого решения отказались. Во втором варианте проектировщики применяли более светлые тона.

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«Изменено цветовое решение: использованы светло-серые и серые оттенки, основной цвет — белый. Акцентирован угол башни, так как расположенное рядом здание также выполнено ассиметрично. Предполагаем на башенке разместить часы. Башня — это газовая котельная», — пояснил Владимир Золотов.

«Тёмный» вариант ЖК на ул. Короленко, 86 / Фото: «Алтайгражданпроект»

«Водная» проблема

Близкое залегание грунтовых вод на участке вызвало беспокойство членов градсовета. По мнению замдиректора «Архитектуры города Барнаула» Сергея Боженко, застройщику необходимо детально продумать водоотведение с участка.

«Уровень грунтовых вод меняется в зависимости от сезона и других причин. Какие меры инженерного характера вы предусмотрели для понижения грунтовых вод в случае их сезонного поднятия?» — спросил архитектор.

«У нас есть опыт при строительстве соседних зданий. В них предусмотрены техподполья, они всегда сухие. Перепад высот в четыре метра мы надстроили, застроили. Участок по факту над уровнем грунтовых вод. Водоотведение предусмотрено в сторону реки Барнаулки и в сторону пр. Социалистического», — ответил Золотов.

Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко напомнил, что с проблемой водоотведения из-за перепадов рельефа ранее столкнулся застройщик дома на ул. Партизанской, 203. Он решил проблему за свой счёт и сделал водоотведение в ливневую канализацию на ул. Челюскинцев.

«Почему бы застройщику (ЖК на ул. Короленко, — прим. ред.) не помочь городу и вывести воду от своего дома и окрестных в ливнёвку на пр. Красноармейском?» — предложил Носенко.

Сколько этажей?

Высотность нового здания также вызвала споры у членов градсовета. Главный архитектор «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров напомнил, что участок находится в охранной зоне объекта культурного наследия — гимназии Будкевич (Красноармейский проспект, 14​ / Короленко, 96). А потому высота новых строений не должна превышать 34 метра.

Владимир Золотов отметил, что ЖК укладывается в нормативы, но чуть выше этой отметки расположены труба котельной (башня) и конструкции, которые её удерживают.

— Инженерные сооружения — трубы, шпили, антенны — они не входят [в расчёт высоты], — отметил Золотов.

— Зато шпили входят, — напомнил Евгений Башкиров.

— От шпиля мы отказались, осталось только функциональное назначение газовой котельной, — отметил Золотов.

Снизить этажность до 6-7 уровней предложил и руководитель архитектурной мастерской Пётр Анисифоров.

«Высокое здание для этого места. Котельная, шпиль, труба не учитываются. Но это образ здания. Независимо от функции высота присутствует. 6-7 этажей должно быть — не больше. Сильно историческую зону увеличиваем без всяких обоснований, только экономические», — отметил он.

Изначально комиссия решила отправить проект на доработку, но затем изменила свой вердикт: в рабочем порядке привести высотность здания в соответствие с нормативами и учесть при разработке рабочего проекта нормы по охране и землепользованию.