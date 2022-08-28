Где продаются самые дорогие коттеджи в Горном Алтае? «Квадрат» стоит больше, чем в Алтайском крае

Интерьеры самых дорогих загородных домов, продаваемых в Горном Алтае / Фото: avito.ru

Люди платят большие деньги, чтобы отдохнуть на Алтае. Даже звёзды отечественного кинематографа покупают участки на алтайской земле, чтобы построить усадьбу, как это сделал, например, Павел Деревянко. Сколько стоит отдыхать здесь в роскошном собственном доме, узнал amic.ru.

На Avito выставлено множество коттеджей*, продаваемых в Республике Алтай. В нашем топе дорогих загородных домов самые «дешёвые» два дома предлагают купить за 65 млн рублей, остальные гораздо дороже.

*Редакция понимает, что часть из этих могут быть использованы в качестве туристических баз, но выставлены они в рубрике «Дома, дачи и коттеджи», а в РА для туристов сдаётся жильё разных категорий.

Фото: avito.ru

Первое место. Самый дорогой из продаваемых в августе-2022 на этом сайте объявлений коттеджей в Республике Алтай оценивается в 169 млн рублей. Комплекс зданий находится на участке площадью 47,6 сотки, площадь коттеджа — 1,5 тыс. кв. метров. «Квадрат» в этом жилье стоит 112 667 рублей. Это одна из самых низких цен за квадратный метр в представленном здесь топ-10.

Этот трёхэтажный кирпичный дом с видом на Катунь построен в 2019 году. В нём более 10 комнат, есть сауна, бассейн, территория огорожена трёхметровым забором. На участке имеются гостевой домик и аил. Площадки для вертолётов, которые можно ставить в большой гараж.

Коттедж находится в селе Аюла (Чемальский район).

Фото: avito.ru

Второе место. За 130 млн рублей продаётся самый дорогой на сегодня по цене «квадрата» (730 337 рублей) загородный дом в Горном Алтае. Он стоит на участке 20 соток, его площадь 178 кв. метров.

Здание сделано из бруса, год сдачи — 2022. В нём два этажа, пять комнат, сауна. Из дома открывается вид на гору Синюху, а вокруг нет соседей.

Постройка находится в селе Озёрном (Майминский район). О сверхвысокой цене на дом автор объявления пишет: «Прежде чем спрашивать, почему так дорого — попробуйте найти землю в Озёрном. Цена вас явно удивит».

Для сравнения: самая высокая цена за квадратный метр в продаваемых в августе 2022 года загородных домах Алтайского края равняется 353 077 рублям.

Фото: avito.ru

Третье и четвёртое места. Дом-терем за 120 млн рублей расположился на участке пять гектаров. Площадь объекта — 1300 кв. метров. Цена «квадрата» — 92 308 рублей. Комплекс построен из кедра и лиственницы в 2021 году.

Главный дом — 800 кв. метров, имеет три этажа, в нём четыре спальни, пять санузлов, зал для приёмов с каминной зоной, кухня-столовая, барная зона, зимний сад в закрытой террасной зоне, смотровая отрытая терраса. Есть гостевой домик 220 кв. метров с четырьмя спальнями, комнатой отдыха с русской печью, кухней-столовой и террасой. И банно-бассейный комплекс на 300 «квадратов».

Из всего вышеперечисленного полностью готов только гостевой дом, основной и зона с бассейном и баней доделаны на 65%, написано в объявлении.

Дом находится в посёлке Артыбаш (Турочакский район). Стоит на возвышенности в отдалении от традиционных туристических троп. От него 200 метров до Телецкого озера.

Фото: avito.ru

Третье и четвёртое места. За те же 120 млн рублей продаётся коттедж 500 кв. метров на участке 20 соток. Цена «квадрата» — 240 тыс. рублей.

Дом из бруса (для кухни использован кедровый брус) и песчано-цементных блоков, построен в 2018 году. В нём два этажа и более 10 комнат. Есть гостевой дом и спа-зона, а также баня и бассейн.

Усадьба находится в селе Озёрном (Майминский район). В пешей доступности от него располагается горнолыжный курорт Манжерок и озеро с пляжной зоной.

Фото: avito.ru

Пятое место. Объект за 99,99 млн рублей позиционируется в объявлении как жилой комплекс, но стоит в коттеджно-дачной рубрике на сайте объявлений. Он находится на территории 67 соток. Площадь жилья — 2000 кв. метров. Цена за «квадрат» — 49 995 рублей (самая низкая из этого топа).

Три трёхэтажных коттеджа, двухэтажный дом, двухэтажная баня. Все постройки, кроме одного кирпичного дома, сделаны из кедрового бруса.

Комплекс находится на берегу Катуни в Соузге (Майминский район).

Фото: avito.ru

Шестое место. Коттедж 250 кв. метров продают за 85 млн рублей. Это 340 тыс. рублей за «квадрат» (третье место по цене одного квадратного метра в топе). Он находится на участке 40 соток.

В кирпичном доме, отделанном природным камнем, три этажа. Автор объявления немногословен и мало что пишет об объекте. Однако он честно признаётся, что это «действующий туристический бизнес вместимостью 60 человек».

Дом находится в посёлке Известковом (Майминский район).

Фото: avito.ru

Седьмое место. Бревенчатый коттедж 2010 года постройки продаётся за 76 млн рублей. Размер участка — 40 соток. Площадь дома — 654 кв. метра. Цена «квадрата» в нём выходит 116 208 рублей.

В доме два этажа, есть баня и бассейн. Находится он в селе Усть-Муны (Майминский район).

Фото: avito.ru

Восьмое место. Одноэтажный коттедж из кедрового профилированного бруса продаётся за 71 млн рублей. Он стоит на участке 10 соток. Площадь дома — 167 кв. метров. Цена «квадрата» вторая по дороговизне в этом топе: 425 150 рублей.

Автор объявления считает, что этот дом 2020 года постройки — «один из лучших в Горном Алтае». В доме четыре комнаты, есть финская сауна.

Дом находится всё в том же Озёрном (Майминский район) недалеко от озера Манжерок.

Фото: avito.ru

Девятое-десятое места. Коттедж площадью 220 кв. метров на участке 26 соток продают за 65 млн рублей. Цена «квадрата» в нём — 295 455 рублей.

В бревенчатом доме 2011 года постройки два этажа и четыре комнаты, есть баня.

Дом стоит в посёлке Турбаза Катунь (Чемальский район).

Фото: avito.ru

Девятое-десятое места. Двухэтажный дом на участке 10 соток предлагают купить за 65 млн рублей. Площадь коттеджа — 226,7 кв. метров, цена за «квадрат» в нём — 286 723 рублей.

Дом построен в 2021 году из газоблоков с облицовкой. В здании есть зал-гостиная с французским камином, кухня и комната для отдыха, с выходом на террасу из каждого помещения, спальня на мансардном этаже и две изолированные комнаты, а также три санузла. В здании спроектирована русская баня. Через террасу можно выйти к восьмиметровому бассейну.

Коттедж находится всё в том же селе Озёрном (Майминский район).