«Гибридный кризис». Жители Алтайского края реже покупают новостройки и оформляют ипотеку

Рынок недвижимости Барнаула и Алтайского края постепенно приходит в норму после весеннего простоя. Об этом сообщили эксперты на пресс-конференции алтайского Росреестра. По словам риелторов, в первом полугодии 2022-го спрос на недвижимость был минимальным за последние годы. Только сейчас количество сделок купли-продажи начало постепенно расти, а цены на некоторые сегменты пошли вниз. Какие ещё изменения произошли на рынке недвижимости за последние месяцы — в материале amic.ru.

Обыкновенные цепочки

С января по июнь региональный Росреестр зарегистрировал 27 тыс. ипотечных договоров. Это на шесть тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда жители края оформили 33,5 тыс. ипотек.

Также, по информации ведомства, снизилось количество договоров долевого участия в строительстве. В первом полугодии 2022 года зарегистрировано 3,1 тыс. сделок, в первом полугодии 2021 года их было 5,3 тыс.

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Падание спроса на квартиры риелторы объясняют нестабильной ситуацией, которая наблюдалась на рынке с марта 2022 года. Из-за роста ключевой ставки Центробанка (в марте она была на уровне 20% годовых) и различных изменений в условиях госпрограмм покупатели и продавцы недвижимости заняли выжидательную позицию. Однако уже с апреля ситуация начала стабилизироваться, сообщила на круглом столе президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

«В апреле-июне рынок приходил в себя, стабилизировался. С конца июня мы обратили внимание, что наши клиенты стали привыкать к ситуации и рынок начал возвращаться в своё нормальное состояние. Сегодня мы видим, что люди решают свои обычные задачи: продают однокомнатную квартиру и с помощью ипотеки приобретают двухкомнатную, продают „двушки“ — приобретают „трёшки“. Эти цепочки начали возвращаться в нашу жизнь», — сообщила она.

По её словам, сейчас на рынке наблюдается гибридный кризис 2008-2014 годов:

«Но тогда (в 2008-2014 годы, — прим. ред.) рынок долго отыгрывал свои позиции, сейчас же мы видим, что рынок быстро возвращается на прежний уровень. Большую поддержку даёт и государство в части различных ипотечных и кредитных программ».

Новые реалии

После весеннего простоя быстрее остальных сегментов «оттаивает» рынок вторичного жилья. Исторически квартиры на нём были дороже новостроек, но в 2020-2021 годах ситуация изменилась: цены на строящиеся квартиры стали выше. Благодаря этому сейчас спрос на готовые варианты, которые продаются с ремонтом, вырос.

«Сегодня вторичный рынок ожил, там квартиры готовые, с ремонтом, и люди готовы к торгу. К сожалению, в 2020-2021 годах на рынок вышло много наследственной недвижимости (последствия пандемии коронавируса, — прим. ред.). Собственники этих объектов заинтересованы в быстрой продаже», — отметила Марина Ракина.

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А вот первичный рынок пока устойчив: застройщики пока не снижают цены. Лишь некоторые варианты квартир продают со скидкой.

«Студии и однокомнатные квартиры выбирают ещё на этапе котлована. А вот объекты, которые менее пользуются спросом, — трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры — застройщики продают только благодаря субсидированным ставкам или дисконтам», — отметила Ракина.

При этом на рынке есть много вариантов «полувторички»: квартир, которые в 2020-2021 годах покупали инвесторы в новостройках. Сейчас их выставляют на продажу (естественно, в квартирах нет ремонта), но стоимость не опускают. Но, вероятно, по мнению экспертов, если спроса на них не будет, стоимость «полувторичных» квартир пойдёт вниз.