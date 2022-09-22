Градсовет Барнаула одобрил проект скандальной многоэтажки Евгения Ракшина на ул. Молодёжной

Градостроительный совет Барнаула в среду, 21 сентября, рассмотрел проект 14-этажного дома по адресу улица Молодёжная, 21. Участок площадью около 998 кв. метров принадлежит некой Нине Куратовой, которую связывают с предпринимателем Евгением Ракшиным. Застройщиком объекта выступает компания ООО «Локомотив», также принадлежащая бизнесмену. Известно, что жители соседних от участка домов неоднократно обращались в администрацию Барнаула с просьбой не допустить строительства здания. Тем более имеющегося куска земли застройщику не хватает, и он планирует «захватить» для парковки соседнюю территорию, находящуюся в муниципальной собственности. Там, по сведениям amic.ru, планировали разместить небольшой шахматный центр под открытым небом. Несмотря на все эти доводы, члены градсовета практически единогласно одобрили проект высотки на Сахарова, а часть муниципальной земли решили отдать под парковку.

Что известно об участке, где планируют построить дом?

Участок на ул. Молодёжной, 21а (кадастровый номер 22:63:04:04286) площадью 998 кв. метров граничит с площадью Сахарова. Именно этот участок находится в собственности некой Нины Куратовой. По соседству с владениями расположены советские пятиэтажки (по адресу улица Молодёжная, 21 и 23, — прим. ред.) с двумя прилегающими территориями общей площадью около 3000 кв. метров. Сейчас там расположены дорога, несколько гаражей и погребной кооператив для 71 человека. Жители двух домов просили городские власти «прирезать» эти неразграниченные соседние участки, чтобы исключить в будущем любое строительство там какого-нибудь ненужного объекта. В целом жители домов, соседних от участка Нины Куратовой, неоднократно рассказывали amic.ru, что потенциальная многоэтажка ухудшит качество их жизни. Так, например, нарушится инсоляция их квартир, появится дополнительный проезд и парковки. Кроме того, из-за потенциального строительства по соседству есть угроза обрушения дома на Молодёжной, 21, где на фасаде в последние годы образовались значительные трещины.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В начале 2021 года СМИ писали, что этот кусок земли площадью 3000 кв. метров рядом с участком Куратовой планируют использовать для размещения многоквартирного жилого дома. Однако в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула получили около 30 возражений от граждан, и чиновники запретили Куратовой претендовать на выкуп земли. В итоге глава Барнаула Вячеслав Франк отклонил проект объединения двух участков на ул. Молодёжной, 21а «по причине нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц».

По сведениям amic.ru, на муниципальном участке, на который претендует Нина Куратова, планировалось возвести «шахматный парк». Тем более реализацию проекта уже поддержал легендарный чемпион мира Анатолий Карпов. Создание бесплатной оборудованной площадки позволило бы проводить турниры, мастер-классы, сеансы одновременной игры, встречи юных шахматистов с более именитыми игроками. Появление высотки может поставить крест на планах строительства «шахматного парка».

Что за дом хотят возвести на улице Молодёжной, 21?

Проект односекционного 14-этажного дома разработало ООО «Архи Групп» Андрея Суртаева. Первые два этажа отдадут под коммерческие помещения. Дом рассчитан на 118 жильцов.

Проект высотки / фото: АрхиГрупп

По словам представителя «Архи Групп» Дмитрия Суслова, проектом предусмотрено строительство парковочной зоны. И уместить её в крошечный участок никак не получается. Поэтому застройщик планирует «забрать» часть территории, находящейся в муниципальной собственности по соседству. Там же застройщик планируется на чужом куске земли «втиснуть» детскую площадку, спортплощадку, зону для отдыха со скамейками и помещения для хозяйственных нужд. Любопытно, что размер спортивной площадки сократили на 50% от нормы. Авторы проекта объясняют это тем, что рядом с будущим домом находятся ледовый дворец «Титов-Арена» и спорткомплекс «Обь». Что самое интересное, никаких открытых спортплощадок рядом с этим двумя объектами нет.

За что критиковали проект члены градсовета?

К самому проекту у экспертов вопросов практически не возникло. Однако затронули члены градсовета судьбу соседнего участка общей площадью около 3000 кв. метров. Главный архитектор Алтайского Виктор Четошников выразил уверенность, что разрешать строить на территории, которая не принадлежит застройщику, невозможно. Мол, на своем куске ООО «Локомотив» имеет право возводить все что угодно, а на чужую территории претендовать не имеет права. Тем более, напомнил Четошников, жители соседних домов неоднократно обращались в администрацию Барнаула с просьбой не допустить строительства высотки. А застройщик просто «сожрет» часть территории, которая ему не принадлежит.

«Очень странно. Получается проектировщик распоряжается чужой землей, которой не владеет. И рисует на проекте там парковку и въезд на территорию дома. Мне кажется, что сначала администрации города необходимо решить, как использовать эту землю, а уже потом выдавать разрешение на строительство», — отметил Виктор Четошников.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Другой барнаульский архитектор, Евгений Башкиров, напомнил членам Градсовета о том, что на данном участке 3000 кв. метров, находящемся в муниципальной собственности, планируют уже несколько лет возвести шахматный центр. Специалист уверен, что данный объект был бы более выгодным для города, чем парковка для высотки.

«Получается на одну территорию у нас два претендента. Как-то это странно», — заявил Евгений Башкиров.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Представитель «Архи Групп» Дмитрий Суслов не стал скрывать, что проект дома сделан без мнения жителей соседних домов. По словам Суслова, «в этом нет ничего такого, что на общественной территории появится парковка». Тем более, у застройщика есть предварительная договоренность об этом с властями города.

«Проект согласован с мэрией Барнаула, в том числе с комитетом по строительству и архитектуре Барнаула», — пояснил представитель «Архи Групп».

Заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров объяснил членам градсовета, что на самом деле на участок, находящийся рядом с местом застройки, претендует сразу четыре организации. Какие именно — чиновник называть не стал. По словам Андрея Федорова, действительно, от застройщика ООО «Локомотив» поступила просьба в мэрию отдать желанный всеми кусок земли для парковки. Уже в ближайшее время власти вынесут свой вердикт, но строить почему-то можно начинать и без него.

«Как-то это не совсем правильно», — возразил Евгений Башкиров. Он предложил более детально подойти к проекту и определить мэрии, что именно за объект хотят видеть на данному участке барнаульцы: парковку или шахматный центр для детей. Виктор Четошников также поддержал данную инициативу.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Однако другие члены градсовета не поддержали дискуссию вокруг судьбы соседнего участка и больше времени уделили внимание самому проекту дома от ООО «Архи Групп». Так, например, бывший депутат БГД Евгений Носенко заявил, что благодаря дому «исчезнет» холм, на который неоднократно жаловались жители соседних домов. Другие эксперты также похвалили проект за некоторые архитектурные решения и дали ему «зеленый свет».

В итоге члены Градсовета практически единогласно одобрили проект строительства высотки, а судьба соседнего участка пока неизвестна. Эксперты не стали разбираться, что хотят сами барнаульцы: шахматный дом, сквер или парковку для элитной высотки.