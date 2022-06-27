Историческое здание в старом центре Барнаула продают за 57,5 млн рублей

Автор объявления не указал, что это объект культурного наследия, продавая его как обычный новодел

27 июня 2022, 16:55, Илья Звягинцев

В Барнауле выставили на продажу здание по адресу ул. Пушкина, 60. Объявление об этом появилось на «Авито».

Жителям города это здание известно как казённая женская гимназия. Оно было построено в 1870 году.

В 2001 году объект перешёл в частные руки, а уже в 2002-м он пострадал от серьёзного пожара. Сгорела большая часть крыши, помещения второго этажа, балкон дворового фасада, часть декора наличников окон.

В 2012 году здание в точности восстановили, используя документы. Несмотря на то, что его перестроили, оно не потеряло статуса объекта культурного наследия.

Продавец в объявлении ничего об этом не говорит. Он предлагает купить помещение под любой профиль за 57,5 млн рублей. Указано лишь, что построено здание в «русском стиле классической архитектуры конца XIX века».

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