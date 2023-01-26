Как купить квартиру на вторичном рынке с сохранением ипотечной ставки продавца?

Рассказываем, насколько будет выгодна такая схема и кто не сможет ею воспользоваться

26 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России можно будет приобрести вторичное жильё с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. По сути, новый покупатель сможет воспользоваться условиями льготной ипотеки с низким процентом, которая действует только для "первички". На фоне повышения ставок в банках эта мера может стать привлекательной для многих клиентов. Как это будет работать, какие документы потребуются и кто не сможет воспользоваться такими выгодными условиями при покупке недвижимости, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как можно будет купить недвижимость с сохранением ипотечной ставки продавца?

Это возможно только в том случае, если человек приобретает вторичное жильё, которое уже находится в ипотеке. Если условия выгодные, есть возможность сохранить ставку старого кредита, оформленного действующим владельцем, сообщают "Известия". Первым программу по новой схеме запустил Сбер. Пока её только обкатывают в тестовом режиме. Но ожидается, что скоро к нему присоединятся и другие банки.

Для того чтобы стать участником этой программы, как и при стандартном оформлении ипотеки, потребуется собрать полный пакет документов. Он включает в себя справку о доходах, СНИЛС, копию трудовой книжки и паспорта, заявку на кредит.

Собрали документы, что дальше?

Дальше нужно получить одобрение банка. Для этого потребуется подать заявку через личный кабинет продавца недвижимости. Если по всем параметрам новый заёмщик устроит кредитную организацию, условия ипотеки для нового клиента будут сохранены.

За услугу переоформления банк возьмёт комиссию. Её размер составит 1% от остатка суммы по кредиту. Сразу успокоим, эта сумма будет не более 30 тысяч рублей, но и не менее 12 тысяч.

А кому в ипотеке на старых условиях могут отказать?

Если раньше вы несвоевременно вносили платежи в банк и ваша кредитная история уже подпорчена, в такой выгодной ипотеке вам откажут. Банк также не даст одобрения, если у потенциального покупателя большие долги. Об этом изданию рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

Это, вообще, выгодно?

Учитывая, что сейчас ставки по ипотеки начали расти, такой формат может быть интересен потенциальному покупателю. Сегодня рыночные ставки на 2-3% выше, чем, например, были в середине 2021 года. Эксперты ожидают, что такая опция положительно скажется на рынке недвижимости.

Покупка "вторички" с ипотекой продавца будет выгоднее оформления новой ещё и потому, что основная часть процентов выплачивается в первые годы обслуживания кредита. Ежемесячный платёж разбивается примерно в соотношении 85-90% на погашение процентов и только 10-15% – на погашение тела ссуды, отметил директор по продажам GloraX Павел Логачев.

Банки от такой программы тоже окажутся только в выигрыше, считает директор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин. Новый собственник продолжит платить кредит в прежнем объёме.