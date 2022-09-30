«Катимся вниз». В Барнауле срываются почти все аукционы на строительство соцобъектов

Строительство социальных объектов в Барнауле и Алтайском крае почти остановилось. Несмотря на то, что государство выделяет миллиарды на новые школы, детсады и поликлиники, возводить их некому: подрядные компании отказываются участвовать в торгах из-за большого количества сложностей. По словам строителей, они сталкиваются и с ошибками в проектах, и с прокурорскими проверками, и с несвоевременными платежами. Об этом эксперты говорили на круглом столе, посвящённом развитию отрасли. Ситуация, по словам строителей, тревожная, и если не решить проблему сейчас, в ближайшие годы регион может остаться без новых социальных объектов.

«Совершить подвиг»

Объём финансирования госстроек в Алтайском крае ежегодно растёт. Так, по словам начальника управления инвестиций регионального Минэкономразвития Марины Акуловой, в 2022 году на строительство и капремонт объектов предусмотрено 17,4 млрд рублей. Это максимальная сумма за последние годы. Правда, образовалась она после того, как в 2021 году также провалились ряд торгов и неосвоенные средства перебросили на 2022 год.

«Увеличение лимитов, во-первых, обусловлено удорожанием цен контрактов и уточнением стоимости из-за роста цен на строительные ресурсы. Во-вторых, необходимостью выполнения дополнительных работ, покрытием недоосвоения 2021 года, финансированием объектов 2022 года, по которым контракты не были заключены в сроки», — сообщила Марина Акулова.

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Однако для строителей баснословные суммы — всего лишь цифры. У них другая статистика. За девять месяцев 2022 года, по информации Союза строителей, в Алтайском крае не состоялось 350 аукционов на возведение и капремонт соцобъектов. Некоторые лоты выставляли на торги несколько раз, однако компании категорически отказывались работать по госконтрактам. И причин этого масса.

Подрядчики, которые уже возводят в регионе школы, детсады, больницы, отмечают: даже после того как им пересчитали сметы (работа над этим велась в 2021 и 2022 годах), всё равно остались сложности с финансированием. Так, по словам главного инженера компании «Селф» Александра Жокина, застройщик полгода не мог работать на объекте из-за бюрократических сложностей.

«У нас есть объект, где план освоения был не менее 30 млн рублей в месяц, но он простоял без финансирования шесть месяцев. Ни Минстрой, ни Минздрав (речь, вероятно, идёт о поликлинике, — прим. ред.) не могли решить вопрос из-за каких-то запятых. Мы простояли без финансирования — стройте за свой счёт. Когда пришло финансирование, хотя бы письмо нам направили, чтобы продлить сроки работ. Этого сделано не было, они требуют дальнейшего выполнения. Мы уже письменно обратились к заказчику. И сейчас пытаемся совершить подвиг», — сообщил Александр Жокин.

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Ремонта три года ждут

Ещё одна проблема, которая беспокоит строителей, — низкое качество проектных работ. Так, по словам гендиректора БКЖБИ № 1 им В.И. Мудрика Кирилла Овсянникова, иногда ошибки в документации оборачиваются многомиллионными затратами.

«У нас с компанией „Век-Строй“ есть общий объект. Они обратились к нам и показали смету. В ней стоимость железобетонных конструкций — 15 млн рублей. Но фактически — 34 млн. Смета двухлетней давности, её готовили в „Алтайгражданпроекте“. Оказалось, что у них плиты с разными нагрузками стоят одинаково. Это техническая ошибка. Как исправить? У заказчика денег нет, времени нет, повторную экспертизу проходить никто не собирается. Поэтому „Век-Строй“ взял на себя этот груз», — сообщил Овсянников.

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Сейчас в регионе нет ни одного объекта, который бы построили с первоначальной документацией, сообщил председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. Это означает, что на разных этапах в проект вносятся корректировки.

«Все объекты проходят повторные экспертизы, которые касаются не только стоимости материалов, но и конструктивов. Это говорит о том, что заказчики не прорабатывают качественно документацию», — отметил он.

Особенно изменение документации касается сложных проектов. Например, объектов культуры. Замминистра культуры края Дмитрий Аристов сообщил, что при реконструкции зданий нередко возникают «сюрпризы». Например, проект предусматривал снос старого пристроя и строительство нового на существующем фундаменте. Однако несущие способности фундамента оказались малы. В результате проект необходимо переделывать.

Ещё хуже ситуация со зданиями, которые носят статус объектов культурного наследия. При их реконструкции действуют строгие нормы, существуют жёсткие требования к подрядчикам. Поэтому аукционы есть, а строителей нет.

«Детские школы искусств находятся в объектах культурного наследия. Туда подрядчика не заманить. На ДК „Химик“ в Яровом мы третий год не можем найти компанию. В Барнауле объекты деревянного зодчества остаются без внимания. С 2021 года, когда выросли цены на строительные материалы, мы столкнулись с тем, что невозможно было пересчитать сметную стоимость и выйти на рентабельность. Строители встали перед выбором: работать в убыток или не браться за объект. Логистика после санкций нарушена, есть сложности в поставках импортных материалов и оборудования, которые были заложены в проекты. В Топчихинском районе районный ДК увеличили сметную стоимость на 30%», — сказал Дмитрий Аристов.

Упасть и не встать

Многие компании не хотят работать в сфере госстроек из-за того, что заказчики требуют возвести объекты намного раньше нормативных сроков. Это, по словам директора Сибирского центра строительных материалов Андрея Цуркана (его компания специализируется на строительстве промышленных комплексов, социальных и коммерческих объектах), загоняет подрядчиков в тупик.

«Проектировщики не зря пишут, что на строительство отдельных зданий отведено десять месяцев. Почему же Министерство образования все объекты занижает в три-четыре раза? Сейчас в Косихе мы строим объект совместно с Минкультуры. По срокам его положено возвести за девять месяцев, так мы над ним и работаем девять месяцев. Но Минобр выставляет школу за три месяца. Невозможно по технологии построить за три месяца», — отмечает Цуркан.

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Также жалуются подрядчики на прессинг прокурорских проверок. Во время надзора за работой строительной компании работники смотрят на график освоения средств. По словам Александра Мишустина, компании хоть и придерживаются этого плана, но некоторые работы выполняют раньше или позже установленных сроков. Чаще всего из-за погодных условий.

Однако из-за несоблюдения графика компании выносят предписания и отказываются переводить средства. Ещё после прокурорских проверок компании «тонут» в различных юридических мероприятиях, добавляет Александр Жокин.

«Во время проверки берут в электронном виде формы КС (это документация, которую используют в строительстве для фиксирования факта приёмки ремонтных работ, — прим. ред.), проверяют этапы и видят, что этап не запроцентован (не выполнен, — прим. ред.). А там крыльцо не сделано. Выписывают предприятие. Отдельный человек начинает заниматься отписками. Мы остаёмся один на один с проверяющими структурами. С ними нужно работать заказчику», — говорит строитель.

Все эти сложности наряду с низкой стоимостью госконтрактов (несмотря на все попытки и действия по их пересчёту, суммы в сметах по-прежнему не дотягивают до рыночных), трудности с поставками импортных материалов и оборудования делают сферу госконтрактов непривлекательной.

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Строители считают, что властям края необходимо уже сейчас решать этот вопрос. Эксперты предлагают создать в регионе службу единого заказчика: это ведомство будет и готовить проекты и документацию, и выставлять лоты на торги, и следить за стройкой. Также эксперты предлагают внедрить прямые контракты — заключать договор на возведение объектов без аукционов. Если этого не сделать, отрасль ждёт крах.

«Надо выходить на прямые контракты, если торги не состоялись два-три раза. Тенденция с каждым годом ухудшается. Мы и так катимся вниз. А без поддержки мы вообще упадём», — резюмировал Андрей Цуркан.

Цифра

Сейчас в Алтайском крае ведутся работы по строительству и капитальному ремонту 321 социальных объекта на 16,1 млрд рублей.