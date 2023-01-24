Масштабное международное мероприятие состоится уже менее чем через месяц

24 января 2023, 10:00, ИА Амител

Фото из архива ООО "Центр Экспо"

Уже через три недели в Новосибирске стартует международный форум-выставка "Сибирская строительная неделя". Это крупное отраслевое событие Сибири и Дальнего Востока пройдёт в МВК "Новосибирск Экспоцентр" с 14 по 17 февраля 2023 года.

В работе форума-выставки примут участие более 350 ведущих компаний из России, Китая, Турции, Белоруссии, Средней Азии, занятых в строительной сфере, крупнейших производителей и поставщиков материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые компании.

На выставке будут представлены материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства.

В рамках форума состоятся крупные федеральные мероприятия:

расширенное заседание правления Российского союза строителей;

панельная дискуссия по вопросам промышленной застройки Сибири с участием ключевых федеральных министерств;

выездное заседание комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ;

тематические заседания всероссийских профильных ассоциаций НОПРИЗ, НОСТРОЙ и экспертных организаций;

заседание образовательного консорциума по темам "Строительство и архитектура" и "Инновации в строительстве как средство ускорения темпов строительства и импортозамещения";

расширенное заседание комиссии Общественного совета Минстроя России по вопросам ценообразования в строительстве и технологического и ценового аудита;

форум ЖКХ и целый ряд других, ключевых для отрасли мероприятий.

Организаторами деловой программы мероприятия выступают Министерство строительства и ЖКХ РФ, Российский союз строителей, правительство Новосибирской области.















"Сибирская строительная неделя" / Фото из архива ООО "Центр Экспо"

В павильонах выставки будут работать профильные тематические площадки:

форум мастеров – мастер-школа от лучших практиков-отделочников – отличная возможность повысить профессиональный уровень и узнать новое вместе с руководителями компаний, производителями материалов и оборудования и известными отраслевыми блогерами;

форум архитекторов и дизайнеров KreaCollab – место встречи с ведущими федеральными и региональными экспертами, которые акцентируют внимание на двух ключевых направлениях: архитектура/урбанистика и интерьерный/экстерьерный дизайн;

лекторий – инновационное пространство для презентации новых технологий, цифровых продуктов, налаживания профессиональных и торговых контактов, обмена идеями, опытом.

Генеральный тематический партнёр выставки – компания "Русский Свет" – представит ведущих мировых и отечественных производителей в разделах "Энергетика", "Электротехника" и "Освещение". За четыре дня мероприятие посетят свыше 20 тысяч профессионалов строительного рынка.

На сайте "Сибирской строительной недели" вы можете забронировать стенд или получить билет посетителя.ООО "Центр Экспо"

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