Когда и где пройдёт форум-выставка "Сибирская строительная неделя"
Масштабное международное мероприятие состоится уже менее чем через месяц
24 января 2023, 10:00, ИА Амител
Уже через три недели в Новосибирске стартует международный форум-выставка "Сибирская строительная неделя". Это крупное отраслевое событие Сибири и Дальнего Востока пройдёт в МВК "Новосибирск Экспоцентр" с 14 по 17 февраля 2023 года.
В работе форума-выставки примут участие более 350 ведущих компаний из России, Китая, Турции, Белоруссии, Средней Азии, занятых в строительной сфере, крупнейших производителей и поставщиков материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые компании.
На выставке будут представлены материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства.
В рамках форума состоятся крупные федеральные мероприятия:
- расширенное заседание правления Российского союза строителей;
- панельная дискуссия по вопросам промышленной застройки Сибири с участием ключевых федеральных министерств;
- выездное заседание комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ;
- тематические заседания всероссийских профильных ассоциаций НОПРИЗ, НОСТРОЙ и экспертных организаций;
- заседание образовательного консорциума по темам "Строительство и архитектура" и "Инновации в строительстве как средство ускорения темпов строительства и импортозамещения";
- расширенное заседание комиссии Общественного совета Минстроя России по вопросам ценообразования в строительстве и технологического и ценового аудита;
- форум ЖКХ и целый ряд других, ключевых для отрасли мероприятий.
Организаторами деловой программы мероприятия выступают Министерство строительства и ЖКХ РФ, Российский союз строителей, правительство Новосибирской области.
"Сибирская строительная неделя" / Фото из архива ООО "Центр Экспо"
В павильонах выставки будут работать профильные тематические площадки:
- форум мастеров – мастер-школа от лучших практиков-отделочников – отличная возможность повысить профессиональный уровень и узнать новое вместе с руководителями компаний, производителями материалов и оборудования и известными отраслевыми блогерами;
- форум архитекторов и дизайнеров KreaCollab – место встречи с ведущими федеральными и региональными экспертами, которые акцентируют внимание на двух ключевых направлениях: архитектура/урбанистика и интерьерный/экстерьерный дизайн;
- лекторий – инновационное пространство для презентации новых технологий, цифровых продуктов, налаживания профессиональных и торговых контактов, обмена идеями, опытом.
Генеральный тематический партнёр выставки – компания "Русский Свет" – представит ведущих мировых и отечественных производителей в разделах "Энергетика", "Электротехника" и "Освещение". За четыре дня мероприятие посетят свыше 20 тысяч профессионалов строительного рынка.
На сайте "Сибирской строительной недели" вы можете забронировать стенд или получить билет посетителя.ООО "Центр Экспо"
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