Космические цены, или Сколько стоят дачи в Барнауле и его пригороде и почему на них сейчас ажиотаж?

Небывало высокий спрос на дачи в этом году фиксируют в Алтайском крае агентства недвижимости. По прогнозам экспертов, он может усилиться на фоне льготной ипотеки, которую теперь в России можно оформить и при покупке дачи. Сколько сейчас у нас стоит эта недвижимость и какие хитрости есть при ее покупке, читайте в материале amic.ru.

Альтернатива морю

Обычно спрос на дачные участки в Алтайском завершался к июню, отмечают эксперты. Но в этом году ситуация уникальная: на дворе уже вторая половина июля, а от клиентов у риелторов нет отбоя. Эта тенденция прослеживается, как в риелторских чатах, так и по количеству обращений в агентства недвижимости.

«Обычно запрос на дачи длился с марта по июнь, однако в июне спрос на них был всегда угасающий. Но не в этом году», — рассказал amic.ru генеральный директор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

Эксперт добавляет, что стоимость ухоженной дачи с посадками сейчас сопоставима со стоимостью путевки на море для семьи из четырех человек. А так как многие границы оказались закрыты, люди начали искать. Дачи стали хорошим вариантом.

«Как правило, дачи продают люди в возрасте, которым уже сложно ухаживать за посадками. А покупателями сейчас чаще всего выступает молодежь, которая рассматривает дачу как место для отдыха. Им нужны: газон, бассейн и домик, чтобы можно было переночевать. Это полноценный актив недвижимости», — рассказывает Дворядкин.

Выбор в пользу дач люди делают во многом из-за экономической выгоды. Дом со всем необходимым в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) стоит значительно дешевле, чем жилье в городе. Хотя удобства там фактически те же. Во многих садоводствах уже подведен газ, свет круглый год. И здесь теперь тоже можно оформить прописку, говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина. Кроме того, дачные участки — это продовольственная безопасность россиян, надежная подушка на случай трудных времен.

«Сейчас можно купить уже не просто участок, как это было раньше, а еще и объект недвижимости. Это стимулирует людей регистрировать дома, находящиеся на садоводческих участках», — объясняет эксперт.

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«Космические» цены и дикий рынок

Эксперты говорят, что после резкого увеличения цен на дачи в Барнауле и пригороде на фоне пандемии с 2020-го по 2021-й год в этом году масштабного скачка не было. При этом разброс стоимости на загородную недвижимость очень велик.

Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая (СРБ) Марина Ракина отмечает, что цены на дачи в непосредственной близости от Барнаула могут начинаться от 1,5-2 миллионов рублей. Те, что расположены в пределах 50 км от краевой столицы, стоят в районе 500-700 тысяч — именно они пользуются наибольшим спросом, говорит эксперт.

Дмитрий Дворядкин добавляет, что при желании можно найти вариант в пределах 300-400 тысяч рублей.

«Нет каких-то сложившихся цен. Дикий и хаотичный рынок. Две абсолютно одинаковые рядом стоящие дачи могут продаваться с разницей до полумиллиона: одна стоит 300 тысяч рублей, другая — 700, и обе находят своих покупателей. В черте города некоторые собственники продают дачи „по космической стоимости“. За такие объекты в районе пересечения улиц Малахова и Эмилии Алексеевой, за новой „Лентой“, просят три, пять и даже семь миллионов рублей. Есть случаи, когда дачу покупают у бабушки здесь за 450 тысяч, а потом выставляют в несколько раз дороже и позиционируют ее как шикарное место для коттеджа», — рассказывает риелтор.

На сайте Avito есть дачи и дешевле, но в этом случае на участке либо нет домика, либо он требует серьезного ремонта или завершения строительства. Дмитрий Дворядкин говорит, что на сайтах объявлений хорошие предложения «выстреливают» редко. Искать их нужно в дачных поселках, отмечает он.

Дело в том, что в качестве продавцов чаще всего выступают пенсионеры, а они далеки от современных технологий. О своем желании продать дачу они сообщают на доске объявлений в том же садоводстве или информируют об этом председателя. Хотите найти хороший вариант — поезжайте туда сами либо можно обратиться к риелтору.

Кстати, стать владельцем дачного участка можно вообще бесплатно, уверяет Дворядкин.

«В Алтайском крае много брошенных участков. В садоводствах даже висят баннеры, что они готовы раздавать их бесплатно. Но оформленных дач крайне мало. Несмотря на то что дачную амнистию правительство объявляло много раз, ситуация пока далека от идеала», — отмечает Дмитрий Дворядкин.

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Ипотека на дачи

18 июля газета «Известия» сообщила, что в России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах. При этом СНТ должно находиться на территории, приравненной к сельской. Ранее кредиты на дачи банки не выдавали. Какими будут условия при покупке или строительстве дач в банках, amic.ru оперативно не смогли ответить.

По мнению Марины Ракиной, расширение сельской ипотеки может спровоцировать спрос на дачи и мотивировать к строительству на территории СНТ коттеджных поселков.

«Спрос на загородную недвижимость в Алтайском крае высокий. Но сельская ипотека сегодня накладывает определенные ограничения на наших клиентов, к примеру, по году его постройки*. А свежие дома достаточно дорогие. Если условия будут другими, то это активизирует рынок в этой части. Есть девелоперы, у которых есть пул земельных участков. Они готовы размежевать территории и строить коттеджные поселки на землях садоводства. Но они не входят в населенный пункт», — говорит Марина Ракина.

Впрочем, по мнению эксперта, эти изменения вызовут и рост цен, как в случае с квартирами. Сейчас средняя цена в Барнауле за квадратный метр нового жилья составляет 100 тыс. руб.

«Где-то стоимость квартир чуть выше, где-то чуть ниже, но сейчас мы достигли пика цены. С дачами все будет зависеть от того, насколько эти цены будут приемлемы для покупателей», — отмечает эксперт.

А вот Дмитрий Дворядкин считает, что льготная ипотека едва ли сильно скажется на покупке дач и их стоимости. По его мнению, сумму в пределах 400-700 тысяч семьи Алтайского края могут накопить самостоятельно без дополнительных кредитов.

«В ближайшие годы едва ли мы увидим взлет. Хотя кто знает. Если дачный бум будет сопоставим с тенденцией 80-х годов, когда все ринулись строить дачи, в 90-е все побросали, сейчас мы вновь это переживаем. Все циклично», — говорит Дмитрий.

*Напомним, по условиям программы «Сельская ипотека» дом с участком, который приобретается у физического лица, не может быть старше пяти лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать три года.