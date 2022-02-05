"Квадратов" много не бывает. Сколько стоят и как выглядят самые большие квартиры в Барнауле

Средняя площадь продаваемых квартир в Барнауле, по информации “Дом.РФ” составляет 74 кв. м. Этого вполне достаточно для комфортного проживания семьи из трёх-четырёх человек. Однако в городе продаются варианты, которые в три и даже четыре раза больше средней площади. Это не просто квартиры, а мини-коттеджи, в которых можно встретить атрибуты загородной жизни, например, сауну, площадку для барбекю и лаундж-зону с камином. Amic.ru подготовил подборку самых больших квартир Барнаула.

213 “квадратов”. Для отдыха

Квартира в Барнауле площадью 213 кв.м / Фото: Avito.ru

Двухуровневая квартира с лоджией для загара и приготовления шашлыков продаётся на ул. Гоголя, 66, к. 1. Особенностью объекта является большая баня из дерева. В квартире, отмечает риелтор, можно сделать перепланировку и разместить кабинет и спортзал.

“Хороший вид, чистый подъезд, бесшумные соседи”, — сообщается в объявлении.

Цена — 12 млн рублей.

240 “квадратов”. С выходом на крышу

Квартира в Барнауле площадью 240 кв.м / Фото: Avito.ru

Пентхаус с панорамным видом на Барнаул продаётся в доме на ул. Молодёжной, 3б. Квартиру реализуют без отделки: новым собственникам предлагают самостоятельно сделать ремонт на свой вкус. Объект имеет два уровня, а планировка предполагает размещение четырёх спальных комнат. Бонусом покупатели получают выход на крышу дома.

“В доме консьерж, видеонаблюдение, закрытая территория, чистый подъезд и лифт. Высота потолков 3 метра, лоджия застеклённая. В шаговой доступности парковая зона, фонтаны, школы, вузы”, — сказано в объявлении.

Стоимость объекта — 13,5 млн рублей.

243 “квадрата”. Два этажа и витражи

Квартира в Барнауле площадью 243 кв.м / Фото: Avito.ru

Просторную квартиру в двух уровнях продают в доме на ул. Профинтерна, 40а. Объект расположен на третьем и четвёртом этажах здания. Внутри есть четыре спальные комнаты, три санузла. Уровни соединяет монолитная лестница, над которой расположен потолок с витражом ручной работы.

“По всей квартире приточно-вытяжная вентиляция, установлены кондиционеры, тёплый пол. В ванной — джакузи. Выполнен качественный ремонт, весь кафель из Испании, итальянская кухня”, — отмечает риелтор, занимающийся продажей.

Стоимость объекта — 15,9 млн рублей.

254 “квадрата”. Лаундж-зона и сауна

Квартира в Барнауле площадью 254 кв.м / Фото: Avito.ru

Квартира, которая занимает два последних этажа многоквартирного дома, продаётся на ул. Интернациональной, 95. На первом уровне располагаются холл, гостевая комната, санузел, кухня-гостиная, зал для отдыха со вторым светом, санузел. Высота потолков составляет пять метров.

На втором этаже: три мастер-спальни, а также лаундж-зона с камином (место для отдыха и релаксации, — прим. ред.), сауна, санузел с душем и ванной с гидромассажем.



“Специальное пробковое покрытие по стенам и полу в спальнях, зале и вдоль лестницы. Потолки в детских отделаны деревом”, — сказано в объявлении.

Цена лота — 25 млн рублей.

299 “квадратов”. Зоны творчества и отдыха

Квартира в Барнауле площадью 299 кв.м / Фото: Avito.ru

Квартира, занимающая крыло третьего этажа, продаётся в “купеческом” доме в центре Барнаула на пр. Социалистическом, 38. Объект оснащён бытовой техникой и мебелью, которые остаются в подарок покупателю.

“Продуманная, рациональная, просторная планировка по индивидуальному дизайн-проекту позволила гармонично вписать в общую концепцию гостиную, четыре спальни, яркое решение для секции детского творчества или зоны отдыха, рабочий кабинет в классическом стиле, а также комфортно расположить ванные зоны”, — отмечает риелтор, занимающийся продажей.

Цена квартиры — 54,9 млн рублей.