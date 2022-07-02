Квартиру с камином и террасой продают в Барнауле за 12 млн рублей
Отмечается, что на открытом пространстве можно поставить небольшой бассейн или организовать зону отдыха
2 июля 2022, 13:59
Квартира площадью 59,4 квадратных метров продается в многоэтажном доме на улице Гущина, 150/3. Автор объявления на сервисе «Циан» пишет, что в апартаментах есть терраса, которую можно организовать под дополнительное место для отдыха на свежем воздухе.
В квартире имеется просторная гостиная с дровяным камином, спальня, кухня и санузел. Отмечается, что на террасе можно поставить небольшой бассейн или организовать зону отдыха.
Кроме того, из окон открывается панорамный вид на город. Стоимость такой роскоши — 12 млн рублей.
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