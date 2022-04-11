Магазины обанкроченной сети «Холидей» массово продают в алтайских городах

Магазины сети «Холидей», признанной банкротом в 2019 году, выставили на торги в городах Алтайского края. Всего на аукционах представлено восемь помещений, начальная стоимость которых от 3 до 80 млн рублей. Торги запланированы на май, июнь и июль 2022 года.

Что продают?

Недвижимость, а также иное имущество сети «Холидей» выставляют на продажу с мая 2020 года. За это время состоялось около 200 торгов по всей Сибири. С середины марта 2022-го конкурсный управляющий сети Трофим Кузнецов принял решение о продаже магазинов в Алтайском крае.

В Барнауле на торги выставлены доли в нескольких помещениях в ТЦ «Бум» (ул. Попова, 86 / ул. Георгия Исакова, 260). Всего покупателям предложено семь объектов. Начальная стоимость лота — 3,09 млн рублей.

Новости

Прочее Сеть атакует. "Холидей" придумал новые способы, как "ободрать" алтайских бизнесменов

В Бийске «Холидей» продаёт нежилое помещение площадью 904 кв. м, расположенное на ул. Сенной, 106/1. Здесь до банкротства сети располагался магазин «Холди Дискаунтер». Интересно, что вместе со зданием продаётся ещё и 20 наименований оборудования: витрины, системы видеонаблюдения, кассовые терминалы, весы, компьютеры, а также мебель.

Здание площадью почти 2 тыс. квадратных метров выставлено на торги в Славгороде (ул. Ленина, 26). Сейчас, по данным справочника 2ГИС, внутри находятся «Почта России» и аптека. Начальная цена лота — 27,1 млн рублей.

В Рубцовске в рамках банкротства «Холидея» продаётся двухэтажный ТЦ «Успех» (пр. Ленина, 204). Его площадь — 3,7 тыс. квадратных метров. Сейчас в здании располагаются магазины, офисы компаний, банкоматы. Стоимость объекта — 56,1 млн рублей.

За 12,4 млн рублей на торги выставлен магазин площадью 708 кв. м в посёлке Степное Озеро Благовещенского района, за 15,4 млн продается здание 907 кв. м в Горняке, а за 33,7 млн рублей — магазин в Камне-на-Оби.

Самый дорогой объект, который пока продают в Алтайском крае, — торговый центр в Заринске (пр. Строителей, 22). Его площадь составляет почти 6 тыс. квадратных метров. Сейчас в нём располагаются магазин бытовой техники, клуб виртуальной реальности и офис торговой компании.

Что уже продали?

Магазины обанкротившегося «Холидея» всегда вызывали ажиотаж на торгах. Летом 2020 года на аукцион выставили магазины в Барнауле (ул. Шумакова, 46) и Бийске (ул. Ленина, 252). Их купила компания «Мария Ра»: за здание в Барнауле сеть отдала 171,6 млн рублей, а за бийский объект — 55,2 млн. Также сеть приобрела магазин в Новокузнецке за 40,8 млн рублей.

Кроме того, в 2020 году были проданы торговое помещение на Павловском тракте, 275, за 62,4 млн рублей (покупатель — предприниматель Данил Рыбаченко). В 2021 году были проданы несколько магазинов в алтайских сёлах.

Что случилось с «Холидеем»?

ГК «Холидей» была создана в 2000 году в Новосибирске, она владела сетью продуктовых супермаркетов по всей Сибири, насчитывавшей около 300 магазинов.

Однако компания не выдержала конкуренции со стороны российских гигантов. В 2016-2017 годах в сибирские города агрессивно зашли сети «Магнит» и «Пятёрочка»: они начали массово открывать магазины едва ли не в каждом квартале. В результате в 2018 году годовой оборот «Холидея» рухнул до 17 млрд, а чистая прибыль превратилась в чистый убыток более 1 млрд рублей.

Новости

Недвижимость Враг сильный и богатый. Алтайские компании "сломали" "Холидей" и ждут новых нападок

В том же 2018 году сеть полностью заморозила развитие (за год было открыто всего две торговые точки) и начала получать первые иски от поставщиков. Всего их будет около 250 штук.

У сети начались задолженности по аренде и кредитам, стало нечем платить поставщикам продуктов, пошли задержки зарплат. Ситуация усугублялась тем, что долгов перед поставщиками накопилось на много месяцев, цифры были астрономическими. Выбраться из этой финансовой «ямы» сеть уже не смогла и в 2019 году в отношении компании введено конкурсное производство. Требования кредиторов, основным из которых стал Альфа-Банк, составили около 16 млрд рублей.