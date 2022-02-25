"Мария-Ра" построит девятиэтажный офисник с фуд-кортом на улице Балтийской в Барнауле

Проект офисного здания на ул. Балтийской, 116 / Фото: АБК “Инновация”

Девятиэтажное офисное здание возведут на пересечении ул. Балтийской и Сергея Ускова. Объект будет пристроен к существующему ТЦ “Мария-Ра”, где сейчас располагаются одноимённый супермаркет и другие магазины. В новом здании также будут торговые ряды, однако больше оно будет сосредоточено на офисных помещениях. Их востребованность в Индустриальном районе, по словам авторов проекта, растёт. Особенно остро вопрос с арендными помещениями встанет после закрытия моста на Новом рынке.

Каким будет объект?

Офисное здание построят на ул. Балтийской, 116 — это вторая очередь застройки. Сейчас на пересечении ул. Балтийской и Сергея Ускова уже располагается ТЦ “Мария-Ра”, который, по информации городского справочника, занимают 49 компаний. Заказчиком нового здания также выступает компания “Мария-Ра”. Эскизы проекта представляла на градостроительном совете 24 февраля проектная фирма “Инновация”.

Пристрой будет состоять из двух объёмов: одноэтажного, который и соединится с существующим торговым центром, и девятиэтажного. Общая площадь здания — 3,7 тыс. квадратных метров. На участке разместится парковка на 200 машино-мест.

Здание будет серым со стеклянными фасадами. Этот цвет, отметили проектировщики, находится в тренде и гармонирует с уже построенным ТЦ.

На первом этаже одноэтажной части планируют разместить арендные площади и фуд-корт. Эти зоны разделят широким коридором.

“Новые кварталы плотно застроены, но здесь не хватает мест, куда можно было бы прийти с семьёй. Слева можно расположить, например, детский центр, справа — ресторан. В ТЦ “Праздничный” (ул. Балтийская, 16, — прим. ред.) постоянно всё забито людьми: этот формат сейчас является востребованным”, — сообщил специалист компании “Инновация”.

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В высотной части здания планируют разместить офисные площади. Как пояснил архитектор, в этом тоже есть потребность.

“Нужно перетягивать людей с работы в центре, чтобы меньше было пробок. Тем более что сейчас предстоит реконструкция моста (на Новом рынке, — прим. ред.), это будут дополнительные пробки. Мы решили предоставить дополнительные арендные места для предпринимателей, которые могли бы у себя в районе открыть офис, чтобы люди не ездили далеко”, — отметил он.

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Дорожный вопрос

Отсутствие в докладе информации о парковках и пешеходных связях было одним из замечаний членов градсовета. Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко попросил авторов объяснить, как будут организованы потоки людей и машин.

“Сейчас существует въезд со стороны улицы Балтийской. К существующей парковке добавляются места. Уже идёт реконструкция проезда Энергетиков, с которого будет организован въезд и появится тротуар. Также есть въезд с улицы Сергея Ускова. На пересечении улиц Сергея Ускова и Балтийской, а также на ближайших улицах предусмотрены пешеходные переходы. Доступ к объекту есть со всех сторон, в том числе аллеи и парка”, — заверил сотрудник проектной компании.

“Дорожники знают о ваших планах? Обращались в комитет?” — спросил Евгений Носенко.

Представитель компании “Мария-Ра” Мария Медведева пояснила, что процедура согласования пройдена.

“Мы разрабатывали проект организации дорожного движения, согласовывали его с комитетом по благоустройству и с ГИБДД. Есть положительное заключение”, — отметила она.

“Сомнительный тезис”

Применение серого цвета в отделке фасадов также было раскритиковано членами градсовета. По мнению замдиректора муниципального казённого учреждения “Архитектура города Барнаула” Сергея Боженко, тёмный оттенок будет портить внешний облик здания.

“Тренд на серый цвет — весьма сомнительный тезис. Мы анализируем градостроительную ситуацию и понимаем, что основной фронт восприятия высотного объекта будет не со стороны перекрёстка, а со стороны сквера. Этот административный объект выходит на сквер северным фасадом. Днём остекление будет восприниматься тёмной массой. Это создаст мрачное впечатление от этого здания. Я бы предложил не злоупотреблять тёмно-серым цветом, который якобы находится в тренде. Цветовое решение должно быть построено с использованием доминирующих белых элементов, чтобы здание, находящееся в центре архитектурной композиции, выглядело более жизнерадостно”, — отметил он.

Кроме того, Боженко обратил внимание, что на ул. Балтийской въезд на участок организован практически на перекрёстке. А это, по мнению архитектора, небезопасно.

“Что-то сомнительно, чтобы ГИБДД согласовало устройство въезда-выезда перед парковочным карманом. Такое решение будет провоцировать ДТП. Я бы рекомендовал отказаться от въезда с перекрёстка”, — предложил Боженко.

Проект организации дорожного движения рядом с участком, где построят офисный центр, существует уже несколько лет, пояснила Мария Медведева.

“Речь идёт о проезде вдоль земельного участка и выезде. Эта территория находится за границами земельного участка. Схема [организации дорожного движения] была разработана не нами, а ранее в рамках выполнения проектной документации по улице Балтийской “Алтайкоммунпроектом”. При строительстве первой очереди этот въезд уже был. Мы просто вписались в существующее движение”, — отметил представитель заказчика.

В результате проект строительства административного здания решено было принять, но проработать все предложения и замечания.