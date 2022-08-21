Местная достопримечательность: в Алтайском крае продают кафе в виде корабля за 10 млн рублей

Кафе в виде корабля на берегу озера в Павловске Алтайского края выставили на продажу за 10 млн рублей. Согласно объявлению на Avito, объект находится в центре посёлка и является местной достопримечательностью.

Отмечается, что в перспективе в кафе можно развивать дополнительные виды заработка. Например, проведение квестов (для этого есть оформленная «каюта капитана») или установка водных аттракционов.

«Место известное, если далее продолжать работу в той же сфере — это будет достаточно легко. Также есть балкон над водой и выход на верхнюю палубу.

Рядом есть хорошая парковочная площадка», — отметил продавец.

Отмечается, что в стоимость включено всё оборудование и товар. Кроме того, объект готовы сдать в долгосрочную аренду.