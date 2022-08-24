Место «под Шпилем». В Барнауле продают площади самого известного дома города

В Барнауле на продажу выставили торговую площадь 318,5 квадратного метра в легендарном «Доме под Шпилем» на площади Октября. Согласно объявлению на Avito, владелец территории просит за неё 28 млн рублей.

Продавец отмечает, что нежилое помещение подойдёт под любой бизнес, а доход будет обеспечен благодаря высокому автомобильному и пешеходному трафику. Второй выход, витражные окна и современное инженерное оснащение помогут воплотить самые смелые дизайнерские решения для оформления будущего магазина, кофейни или ресторана. Кроме того, владелец готов обсудить скидку.

Предположительно, речь идёт о помещениях, которые ранее занимали антикварный салон «История интерьера» и магазин мультибрендовой женской одежды «Бутик под шпилем», которые открылись в 2017 году. Первый арендовал порядка 200 квадратных метров площади, второй — оставшиеся 100.

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До этого у магазина в «Доме под шпилем» уже менялись собственники. До 2015 года им владела новосибирская компания «Альфа Ритейл Компани» (развивает в Барнауле сети «Бахетле»), которая размещала здесь гастроном. Позднее помещение приобрели барнаульские предприниматели.