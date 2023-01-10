Минприроды пытается наказать барнаульского застройщика за неготовность к засыпке Ковша

Ведомство требовало с подрядчика 3,7 млн рублей неустойки, но в суде сочли, что будет достаточно 100 тысяч. Чиновники не согласились с решением и подали апелляционную жалобу

10 января 2023, 08:48, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минприроды Алтайского края через суд пытается наказать барнаульскую компанию «ГенПодряд» за неготовность к засыпке акватории Ковша. Как сообщает «Толк», договор на создание искусственного участка в акватории Оби ведомство заключило с фирмой в июле 2021-го, но за полгода она не представила документацию по планировке территории. В июне 2022 года ведомство через региональный арбитражный суд потребовало с подрядчика более 3,7 млн рублей неустойки.

В суде ответчик заявил, что приступил к подготовке документов вовремя, но на начальном этапе выяснил, что создаваемый участок находится в границах санитарно-защитной зоны производственной базы Барнаульского района водных путей и судоходства (Ковш). И это не было указано в разрешении на создание участка, аукционной документации и в самом договоре. Из-за этого «ГенПодряд» был вынужден за свой счёт разработать документацию о внесении изменений в границы этой зоны.

Но в суде сочли, что подрядчик сам должен был узнать об указанных ограничениях. Но так как нарушение договора не привело к тяжким последствиям, арбитраж снизил размер неустойки до 100 тысяч рублей, а также возложил на фирму 41 тысячу в качестве госпошлины. В конце декабря Минприроды не согласилось с решением и подало апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.