Мишустин подписал постановление о снижении ставки льготной ипотеки до 7%

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления о снижении ставки льготной ипотеки с 9 до 7%. Как сообщает ТАСС, получить льготный кредит на жилье можно будет до конца 2022 года.

Напомним, что 20 июня Минфин разработало внесло в кабмин проект постановления, который предполагает соответствующее снижение ставки по льготной ипотеке. Поручение дал президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Вопрос дня Когда в России ставку по льготной ипотеке снизят до 7%?

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине из-за нестабильной рыночной ситуации Центробанк неоднократно изменял ключевую ставку. 10 июня регулятор принял решение снизить ее до 9,5% годовых.

Ставка льготной ипотеки изменялась вслед за ключевой ставкой и предложение главы государства связанно со снижением показателя ЦБ.