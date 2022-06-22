Мишустин подписал постановление о снижении ставки льготной ипотеки до 7%
Получить льготный кредит на жилье можно будет до конца 2022 года
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления о снижении ставки льготной ипотеки с 9 до 7%. Как сообщает ТАСС, получить льготный кредит на жилье можно будет до конца 2022 года.
Напомним, что 20 июня Минфин разработало внесло в кабмин проект постановления, который предполагает соответствующее снижение ставки по льготной ипотеке. Поручение дал президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине из-за нестабильной рыночной ситуации Центробанк неоднократно изменял ключевую ставку. 10 июня регулятор принял решение снизить ее до 9,5% годовых.
Ставка льготной ипотеки изменялась вслед за ключевой ставкой и предложение главы государства связанно со снижением показателя ЦБ.