На Алтае потратили все выделенные деньги на жильё для сирот

Власти уже приступили к работе по следующего году

24 декабря 2022, 15:30, Никита Черников

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в 2022 году потратили все выделенные 446,4 млн рублей на жильё сиротам, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

На эти цели из федерального бюджета приходила субсидия в размере 308,5 млн рублей. Ещё 137,9 млн рублей направили из краевого бюджета. За эту сумму купили 261 квартиру, большую часть из которых — в Новоалтайске (64), Поспелихе (39) и Барнауле (36).

Уже сейчас власти приступили к работе по следующего году, законтрактована на данный момент 201 квартира на 475 млн рублей. Всего в 2023-м на обеспечение детей-сирот жильём предусмотрено 338 млн рублей из федерального и 244,6 млн рублей из краевого бюджетов.