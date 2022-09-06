На Алтае за 169 млн рублей продают трёхэтажный коттедж с 12 туалетами и спуском к горной реке

Коттедж на берегу Катуни / Фото: avito.ru

В Республике Алтай продают огромный коттедж, расположенный на берегу Катуни. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Продам эксклюзивный жилой комплекс в одном из красивейших мест Горного Алтая на окраине села Аюла Чемальского района. Комплекс прекрасно подойдёт как для постоянного проживания семьи, так и для использования под базу отдыха, гостевой дом, уникальную корпоративную дачу, санаторий, пансионат. В коттедже 12 уютных комнат со своими полноценными санузлами», — говорится в объявлении.

Жилой комплекс полностью автономный: собственный водозабор (артезианская скважина) и местная канализация, электроснабжение от центральных электросетей, резервное электроснабжение от дизельной установки мощностью 30 кВт, отопление и горячее водоснабжение от двух котлов Viessman, работающих на дизельном топливе, также обустроен подземный резервуар для хранения топлива.

Площадь жилых построек — около 1500 кв. метров. Вся территория площадью 4 759 кв. м (47,59 сотки) огорожена трёхметровым кирпичным забором с двумя автоматическими раздвижными воротами.