На «Авито» показали, как выглядит двухуровневая квартира в самом большом доме со шпилем в Барнауле

В Барнауле выставили на продажу двухуровневую четырехкомнатную квартиру в самом большом в городе доме со шпилем, расположенном в ЖК «Столичный». Недвижимость владелец оценил в 25,5 млн рублей, следует из объявления, которое опубликовано на сайте «Авито».

«Элитный жилой комплекс — „Столичный“. Квартира в двух уровнях! Центр города — площадь Октября, Молодёжный театр. В шаговой доступности вся инфраструктура, детские садики и несколько школ», — говорится в объявлении.

Фото: «Авито»

Площадь квартиры, которая расположена на 12 этаже, составляет 130 кв. метров. В ней выполнен современный дизайнерский ремонт, имеется просторная кухня-гостиная с мраморной столешницей и дорогой фурнитурой.

Также предусмотрены два санузла, гардеробная, хозяйственная зона, большая утепленная лоджия и спальные места.

Из других особенностей: лепнина, декоративная штукатурка, мозаика по индивидуальному заказу в холле и витражное остекление.

Собственник отмечает, что в квартире всё новое и до продажи в ней никто не жил.