На Avito продают ДК "Сибэнергомаш", но собственник назвал объявление фейком

ДК “Сибэнергомаш” в Барнауле продают на “Авито”. Точнее, автор объявления предлагает земельный участок под ним за 250 млн рублей, а здание пойдёт как “подарок”.

Площадь территории составляет 116 соток, то есть 2,15 млн рублей стоит одна сотка. Площадку разрешено использовать для размещения объектов с услугами населению. Сейчас здесь находится четырёхэтажное здание 7 тыс. кв. метров, в котором размещаются 30 арендаторов: танцевальных, вокальных, театральных, языковых студий, спортивных секций, торговых и сервисных предприятий.

В компании, которой владеет собственник объекта, объявление назвали фейком.

“Дворец культуры работает в штатном режиме, он заполнен арендаторами и никаких планов по продаже у нас нет. Мы первый раз об этом слышим и очень удивлены появлением такого объявления”, — сообщили в компании “Толку”.

При этом автор объявления заявил, что предложение всё ещё актуально, однако свою личность не раскрыл.