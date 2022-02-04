На Avito продают ДК "Сибэнергомаш", но собственник назвал объявление фейком
Автор объявления предлагает земельный участок под ДК за 250 млн рублей, а здание пойдёт как “подарок”
ДК “Сибэнергомаш” в Барнауле продают на “Авито”. Точнее, автор объявления предлагает земельный участок под ним за 250 млн рублей, а здание пойдёт как “подарок”.
Площадь территории составляет 116 соток, то есть 2,15 млн рублей стоит одна сотка. Площадку разрешено использовать для размещения объектов с услугами населению. Сейчас здесь находится четырёхэтажное здание 7 тыс. кв. метров, в котором размещаются 30 арендаторов: танцевальных, вокальных, театральных, языковых студий, спортивных секций, торговых и сервисных предприятий.
В компании, которой владеет собственник объекта, объявление назвали фейком.
“Дворец культуры работает в штатном режиме, он заполнен арендаторами и никаких планов по продаже у нас нет. Мы первый раз об этом слышим и очень удивлены появлением такого объявления”, — сообщили в компании “Толку”.
При этом автор объявления заявил, что предложение всё ещё актуально, однако свою личность не раскрыл.